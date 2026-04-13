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SEGURANÇA Alerta Celular e Alerta Bike promovem novas ações em shopping de Olinda; saiba mais O programa de segurança traz possibilidades de prevenção à população local

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) leva ao piso térreo do shopping Patteo Olinda, na Região Metropolitana do Recife, ações do Alerta Bike e Alerta Celular.

A população da cidade terá a possibilidade de cadastrar seus pertences na próxima sexta-feira (17), das 14h às 22h, e na terça-feira (21), das 12h às 20h.

Os programas são voltados à recuperação de bens roubados ou furtados. A ideia é cadastrar celulares e bicicletas como medida preventiva.

Os dois programas têm como finalidade auxiliar na identificação e devolução de itens recuperados pelas forças de segurança em Pernambuco.

Entre os serviços oferecidos nas duas ocasiões, está a possibilidade de registrar um boletim de ocorrência no próprio local, tirar dúvidas de como realizar o cadastro de aparelhos telefônicos, por meio do número do Imei, além de bicicletas, utilizando o número de chassi.

Equipes da SDS-PE estarão no local para tirar as dúvidas sobre tudo referente ao Alerta Bike e ao Alerta Celular.

O que é necessário

Para realizar o cadastro, é necessário apresentar um documento oficial com foto e, se possível, as informações do objeto que deseja registrar.

No caso das bicicletas, o número do chassi geralmente está gravado no próprio quadro, normalmente na parte inferior, próximo ao pedal.

Já o número do Imei do celular pode ser obtido ao digitar *#06# no aparelho, nas configurações do telefone, na opção “Sobre o dispositivo”, ou ainda na caixa original do produto.

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