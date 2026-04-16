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ALERTA CELULAR Alerta Celular realiza ações itinerantes no Grande Recife durante todo o mês de abril Equipes da SDS montam stands em locais de grande circulação para facilitar o cadastro de aparelhos

O Programa Alerta Celular, da Secretaria de Defesa Social (SDS), intensifica as ações itinerantes neste mês de abril para ampliar o número de usuários cadastrados no Grande Recife.



Embora o serviço funcione de forma online, a presença de equipes em pontos estratégicos, como shoppings, mercados públicos e terminais de passageiros, visa facilitar o acesso à ferramenta e tirar dúvidas da população de forma presencial.

Desde a sua criação, o programa tem sido um aliado fundamental das forças de segurança, com mais de 88,5 mil aparelhos recuperados em Pernambuco.

Apenas no primeiro trimestre de 2026, a plataforma ajudou a devolver 1.423 celulares aos seus donos. O gerente-geral de Análise Criminal e Estatística da SDS, Phillip César, destaca a importância de o cidadão se antecipar a possíveis ocorrências:

“Uma vez cadastrado, se o cidadão tiver seu celular subtraído, ele deve acessar o site do Alerta Celular e clicar em “ALERTA”. Além disso, o cidadão deve registrar um Boletim de Ocorrência em qualquer delegacia física ou na delegacia pela internet, em no máximo 48 horas, informando todos os dados do aparelho. O ideal é que a população não espere o pior acontecer para realizar o cadastro. De maneira preventiva, recomendamos a realização do cadastro prévio”, orientou Phillip.

O cadastro é gratuito e pode ser feito no site oficial. É necessário informar dados pessoais e o IMEI do aparelho, número que pode ser obtido na nota fiscal, na caixa do produto ou discando *#06# diretamente no celular.

Em caso de dúvidas, a SDS disponibiliza atendimento via WhatsApp pelo número (81) 9.8494-3219, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Confira os principais locais das ações do Alerta Celular:





Stand Alerta Celular by Paula Bacelar

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