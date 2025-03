Apac emite alerta de chuva para RMR e outras três regiões de Pernambuco; aviso vale até segunda (17)

A- A+

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, no final da tarde deste domingo (16), alerta amarelo de chuvas para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Norte, Sertão e Agreste do Estado.

Segundo a agência, as chuvas devem ser de intensidade moderada a pontualmente forte e devem ocorrer até a segunda-feira (17).

A ação do sistema meteorológico Zona de Convergência Intertropical (Zcit) favorece as pancadas de chuva, que, segundo a Apac também podem ser acompanhadas de vento forte, trovões e relâmpagos.

Na RMR, as chuvas devem se concentrar nos municípios localizados mais ao norte, segundo a Apac. No Sertão, no Pajeú e Central. E no Agreste, nas regiões Setentrional e Central.

Veja também