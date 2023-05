Alerta da Apac indica chuvas moderadas na RMR e Zona da Mata nesta segunda-feira (29)

A- A+

Três regiões de Pernambuco estão sob estado de observação da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) até o final desta segunda-feira (29). Segundo a agência, o aviso meteorológico vale para a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul.

A previsão da Apac aponta para pancadas de chuva, que começaram ainda na noite do domingo (28), e devem se prolongar ao longo desta segunda-feira, com intensidade moderada.

Segundo a agência, a previsão identificou a aproximação de uma convergência de umidade oriunda do Oceano Atlântico, que pode ocasionar a ocorrência de precipitação nas regiões.

O informe de chuvas é de nível amarelo, que indica, segundo a Apac, "chuva prevista ou observada com intensidade moderada, com menor probabilidade de causar impactos".

Nas 24 horas contadas até 6h10 desta segunda-feira, o maior acumulado de chuvas ocorreu em Alto do Céu, na cidade de Igarassu, onde choveu 68,24 mm. No Cabo de Santo Agostinho, o acumulado no mesmo período foi de 63,23 mm, de acordo com os dados da estação da Apac localizada em Enseada dos Corais.

Em Paulista, a estação de Costa Azul mediu 45,98 mm e no Centro de Ipojuca, a chuva acumulada nas 24 horas foi de 42,92 mm.

Veja onde mais choveu em 24 horas:

Alto do Céu, Igarassu - 68,24 mm

Enseada dos Corais, Cabo de Santo Agostinho - 63,23 mm

Costa Azul, Paulista - 45,98 mm

Centro, Ipojuca - 42,92 mm

Timbó, Abreu e Lima - 38,16 mm

Janga, Paulista - 36,39 mm

Abreu e Lima - 34,57 mm

Jardim Fragoso, Olinda - 34,07 mm

Tabajara , Olinda - 34,06 mm

Bonsucesso, Olinda - 32,34 mm

* atualizado às 6h10

