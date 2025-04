Alerta da OMS para efeitos dos cortes de fundos dos EUA em áreas de conflito

A- A+

Os cortes de ajuda internacional por parte dos Estados Unidos poderiam piorar a situação humanitária em áreas de conflito, onde os sistemas de saúde já foram submetidos a fortes esforços, alertou, neste domingo (20), um dirigente da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Desde que assumiu a carga, em janeiro, o presidente americano, Donald Trump, cortou a ajuda externa americana, inclusive para programas importantes para melhorar a saúde no mundo, e desmantelou a USAID, a agência americana de desenvolvimento, que gerenciava um orçamento anual de 42,8 bilhões de dólares (R$ 250,6 bilhões), o equivalente a 42% da ajuda humanitária mundial.

Washington também anunciou sua saída da OMS, que precisará diminuir seu orçamento em um quinto, diminuindo suas missões e seu pessoal.

Os Estados Unidos, que durante muitos anos foram o principal financiador desta agência da ONU, não pagaram sua contribuição de 2024 e não poderiam fazê-lo em 2025.

“A OMS desempenha um papel essencial na manutenção dos sistemas de saúde, na sua reabilitação, na formação e na mobilização de equipas médicas de emergência”, disse Hanan Balkhy, diretora regional da OMS para o Mediterrâneo Oriental, durante entrevista à AFP em Riade.

"Muitos destes programas estão atualmente interrompidos ou não poderão continuar", anunciava.

Na Faixa de Gaza sitiada, onde a situação sanitária é catastrófica e a destruição, imensa, a maioria dos hospitais está fora de serviço após um ano e meio de combates entre o Exército israelense e o movimento islâmico palestino Hamas.

“O apoio das equipes médicas de urgência, o fornecimento de medicamentos, a reabilitação das infraestruturas de saúde: tudo isso foi afetado imediatamente pela paralisação da ajuda americana”, afirma Balkhy.

Comunicação comprometida

No Sudão, a agência enfrentou dificuldades crescentes no contexto de uma guerra entre exércitos e paramilitares iniciada há dois anos, que deslocaram milhões de pessoas.

Várias regiões são afetadas por pelo menos três epidemias: malária, dengue e cólera, disse Balkhy.

“Estamos trabalhando intensamente para identificar os patógenos emergentes ou reemergentes, a fim de proteger não apenas os sudaneses, mas também o resto do mundo”, afirmou.

A saída dos Estados Unidos da OMS também comprometerá os canais de comunicação avançados com as melhores universidades, centros de pesquisa e instituições de saúde pública do país.

Isto poderia dificultar a troca de informação, crucial para prever crises sanitárias, como uma futura pandemia, e afetaria, portanto, “nossa capacidade de garantir a vigilância e a detecção de doenças” em escala mundial, acrescentou o dirigente da ONU.

Balkhy lembrou que “estas bactérias e vírus não conhecem fronteiras e são indiferentes às situações políticas humanas”.

