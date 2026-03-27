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Guerra no Oriente Médio

Alerta da ONU para risco real de 'catástrofe humanitária' no Líbano

"A situação permanece extremamente preocupante, e o risco de uma catástrofe humanitária... é real"

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Bombardeio israelense no LíbanoBombardeio israelense no Líbano - Foto: AFP

Após quase um mês de guerra no Oriente Médio, o Líbano enfrentou uma profunda crise humanitária que pode se transformar em uma catástrofe, alertou nesta sexta-feira (27) a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR).

O país foi arrastado para o conflito em 2 de março, quando o movimento islâmico pró-iraniano Hezbollah atacou Israel para vingar a morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, no primeiro dia de ataques israelenses e americanos.

Os militares israelenses responderam com ataques aéreos e uma ataque terrestre no sul do Líbano, onde pretendem ocupar uma vasta área.

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Desde aquele dia 2 de março, mais de um milhão de pessoas — um quinto da população do Líbano — foram obrigadas a fugir de suas casas.

“A situação permanece extremamente preocupante, e o risco de uma catástrofe humanitária... é real”, disse à imprensa em Genebra, a partir de Beirute, Karolina Lindholm Billing, representante da ACNUR no Líbano.

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