A- A+

Guerra no Oriente Médio Alerta da ONU para risco real de 'catástrofe humanitária' no Líbano "A situação permanece extremamente preocupante, e o risco de uma catástrofe humanitária... é real"

Após quase um mês de guerra no Oriente Médio, o Líbano enfrentou uma profunda crise humanitária que pode se transformar em uma catástrofe, alertou nesta sexta-feira (27) a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR).

O país foi arrastado para o conflito em 2 de março, quando o movimento islâmico pró-iraniano Hezbollah atacou Israel para vingar a morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, no primeiro dia de ataques israelenses e americanos.

Os militares israelenses responderam com ataques aéreos e uma ataque terrestre no sul do Líbano, onde pretendem ocupar uma vasta área.

Desde aquele dia 2 de março, mais de um milhão de pessoas — um quinto da população do Líbano — foram obrigadas a fugir de suas casas.

“A situação permanece extremamente preocupante, e o risco de uma catástrofe humanitária... é real”, disse à imprensa em Genebra, a partir de Beirute, Karolina Lindholm Billing, representante da ACNUR no Líbano.

Veja também