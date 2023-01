Alerta de bomba em voo da Ryanair entre Polônia e Grécia

A- A+

Aviões de guerra gregos escoltaram neste domingo (22) um voo da Ryanair entre Polônia e Grécia com mais de 190 ocupantes, depois que um alerta de bomba foi relatado a autoridades, informou uma fonte do Ministério da Defesa.

O avião pousou no Aeroporto Internacional de Atenas antes das 13h de Brasília e estava sendo vistoriado por uma equipe antibombas, informou a agência de notícias estatal ANA.

A aeronave, que ia de Katowice para Atenas, havia sido escoltada antes por aviões húngaros, segundo a agência. Não foi informado quem alertou para a presença de uma bomba.

"Os passageiros desembarcaram e estão passando por um controle", informou a porta-voz da polícia grega, Constantia Dimoglidou.

Piotr Adamczyk, funcionário do aeroporto de Katowice, disse que o local recebeu um telefonema de advertência quando o avião sobrevoava a Eslováquia. "Depois que o avião decolou, houve uma chamada ao centro de informações do aeroporto que apontava para a possível presença de um explosivo a bordo", contou à AFP. “Entramos em contato com o controle de tráfego aéreo, que, posteriormente, contactou os pilotos.”

