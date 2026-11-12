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Europa Alerta de bomba interrompe trens no norte da França e afeta viagens entre Londres e Paris Serviço regional TER Hauts-de-France confirmou que a paralisação ocorreu após o registro de uma mala abandonada na estação

Uma denúncia de bagagem abandonada levou à suspensão da circulação de trens na estação de Calais-Fréthun, no norte da França, na manhã desta quinta-feira, 12. A ocorrência mobilizou a polícia e afetou conexões ferroviárias nacionais e internacionais, entre elas a rota de alta velocidade que liga Londres a Paris, informou a agência Reuters.

A interrupção atingiu os dois sentidos da linha que passa pela estação. A Eurostar, operadora responsável pelos trajetos internacionais, registrou atrasos nas viagens com origem e destino na capital britânica. A empresa utiliza Calais-Fréthun como parte do percurso entre Londres e Paris.

A suspensão foi encerrada ainda pela manhã, depois que a polícia autorizou a retomada das operações, segundo a companhia ferroviária francesa SNCF. A prefeitura de Calais também informou que a situação havia sido verificada e que a circulação seria normalizada gradualmente.

O serviço regional TER Hauts-de-France confirmou que a paralisação ocorreu após o registro de uma mala abandonada na estação.

O caso se soma a uma série de ameaças de bomba e alarmes falsos registrados na França e em outros países europeus nos últimos meses. Os episódios envolveram diferentes tipos de locais, incluindo aeroportos, escolas e veículos de comunicação.

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