CHUVAS EM PERNAMBUCO

Alerta de chuvas: Inmet prevê até 50 mm nesta sexta-feira (15) em regiões de Pernambuco

De nível amarelo, o alerta do Inmet tem validade entre 0h e 23h59 da sexta-feira

Vista do Recife em dia de tempo fechado Vista do Recife em dia de tempo fechado  - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas para três regiões de Pernambuco. O aviso indica possibilidade de ocorrência de até 50 milímetros nesta sexta-feira (15), na Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Norte e Mata Sul do estado.

De nível amarelo, o alerta do Inmet tem validade entre 0h e 23h59 da sexta-feira.

As chuvas esperadas podem ser de entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia.

Moradores devem ficar atentos às orientações da Defesa Civil em caso de emergência.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Já a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) publicou tendência de precipitação para a sexta-feira, indicando a ocorrência de chuvas moderadas na Mata Norte e RMR e de chuvas fracas a moderadas na Mata Sul.

Para o Agreste, acrescenta a Apac, também são esperadas chuvas de fracas a moderadas. No Sertão, a tendência é de chuvas fracas. Não há tendência de chuva na sexta-feira para o Sertão do São Francisco. 

