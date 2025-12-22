Ter, 23 de Dezembro

RIO DE JANEIRO

Alerta de motorista de Uber ajuda em prisão de americano suspeito de exploração sexual infantil

O alerta foi feito pela plataforma Uber, que comunicou às autoridades brasileiras sobre uma viagem suspeita

Alerta encaminhado pela plataforma Uber comunicou viagem suspeita envolvendo um turista acompanhado de duas menores de idadeAlerta encaminhado pela plataforma Uber comunicou viagem suspeita envolvendo um turista acompanhado de duas menores de idade - Foto: Freepik

Um homem norte-americano, de 29 anos, suspeito de envolvimento em crimes de exploração sexual e aliciamento de crianças e adolescentes, praticados no Estado do Rio de Janeiro, foi preso nesta segunda-feira, 22, no bairro da Liberdade, no centro da capital, durante a Operação Passaport No.

O alerta foi feito pela plataforma Uber, que comunicou às autoridades brasileiras sobre uma viagem suspeita, relatada por um motorista, com duas menores de idade desacompanhadas no Rio, informou o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

O investigado é apontado como integrante do movimento denominado "Passport Bros", composto por homens de países desenvolvidos que utilizam o poder econômico para explorar vulnerabilidades sociais de crianças e adolescentes em países da América Latina e Sudeste Asiático. A polícia não divulgou o nome do homem.

Em postagens em redes sociais e transmissões ao vivo, datadas de dezembro de 2025, o suspeito autodeclarou-se "turista sexual", aponta a investigação.

"Há indícios de que ele arrecadava fundos, de aproximadamente US$ 2 mil, com patrocinadores no exterior para financiar suas viagens, oferecendo em troca transmissões de atos sexuais. Para evitar a fiscalização, ele interrompia as imagens de suas lives enquanto estava fora dos Estados Unidos da América (EUA), demonstrando plena consciência da ilicitude de seus atos", afirma o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que apoiou a ação conduzida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro com suporte operacional da Polícia Civil de São Paulo.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, o suspeito tinha diversos celulares e equipamentos para produção de conteúdo digital.

"Os policiais civis encontraram, em um pendrive, vídeo produzido pelo próprio investigado, onde ele abusa de uma criança de aproximadamente 6 a 7 anos, com a presença e anuência de uma mulher que aparentemente é mãe da criança e oferece dinheiro para o ato sexual. Diante disso, o norte-americano foi preso em flagrante delito por posse de material de abuso e exploração sexual infantojuvenil", relata o MJSP.

Todo o material passará por perícia técnica para identificar outras possíveis vítimas e verificar a extensão da rede de exploração sexual, informa o ministério.

Um mandado de prisão temporária já havia sido expedido no Rio de Janeiro contra o suspeito por estupro de vulnerável, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. "O homem foi levado à 4ª Delegacia de Polícia da Divisão de Proteção à Pessoa do DHPP, onde permaneceu à disposição do Poder Judiciário".

A operação foi denominada Passport No em referência ao fenômeno digital conhecido como "Passport Bros", expressão associada à ideia de que a mobilidade internacional, o poder econômico ou a visibilidade nas redes sociais poderiam funcionar como uma espécie de salvo-conduto para a prática de condutas social ou juridicamente reprováveis.

Atitude suspeita no Über
Um alerta encaminhado pela plataforma Uber comunicou às autoridades brasileiras sobre uma situação ocorrida em 8 de dezembro de 2025: um motorista parceiro relatou ao suporte a realização de uma viagem suspeita envolvendo o transporte de duas menores de idade desacompanhadas no Rio de Janeiro, informou o MJSP.

As adolescentes foram embarcadas no bairro do Jacaré, na zona norte do Rio, com destino a Santa Teresa, na zona sul, de acordo com o relato do motorista. Durante o trajeto, as menores afirmaram que encontrariam um homem estrangeiro que não falava português.

O solicitante da corrida, utilizando o pseudônimo "Terry William", coordenou todo o deslocamento via chat do aplicativo e WhatsApp, demonstrando contato prévio com as vítimas ao fornecer códigos de validação (PIN) diretamente a elas.

A investigação revelou que o cidadão norte-americano utilizava uma rede complexa de múltiplos pseudônimos e contas falsas para dificultar o rastreamento policial. Entre os nomes utilizados estão: "Terry William", "Terry Wilson", "Steve Jennum" e "John Smith". Além deste caso, foram identificadas outras interações semelhantes com diferentes motoristas, onde o suspeito solicitava o transporte de crianças e mulheres para seus endereços de estadia.

A prisão do suspeito aconteceu após investigação da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, com o apoio de campo da Polícia Civil de São Paulo e do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) da Secretaria Nacional de Segurança Pública do MJSP.

"O MJSP reforça a importância da denúncia e do papel fundamental de cidadãos e empresas que colaboram com o fornecimento de dados cruciais para a interrupção de crimes contra crianças e adolescentes", reforça a autoridade, em nota.

 

