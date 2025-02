A- A+

FALSA NOTIFICAÇÃO Alerta de terremoto no celular: Google desativa sistema no Brasil após falsa notificação Por meio de posicionamento enviado nesta sexta-feira, 14, empresa diz investigar o ocorrido e que tecnologia "não foi desenhada para substituir nenhum outro sistema de alerta oficial"

O Google admitiu que o alerta de terremoto enviado na madrugada desta sexta-feira, 14, para celulares que usam o sistema operacional Android foi ocorrido em razão de uma falha. Em nota, a empresa pediu desculpas e disse que desativou o sistema de alerta no Brasil.

"O Sistema Android de Alertas de Terremoto é um sistema complementar que usa celulares Android para rapidamente estimar vibrações de terremotos e oferecer alertas para as pessoas. Ele não foi desenhado para substituir nenhum outro sistema de alerta oficial", disse a empresa.

A companhia disse que, nesta sexta-feira, o sistema detectou sinais de celulares em localização próxima ao litoral de São Paulo e disparou um alerta de terremoto aos usuários na região. "Nós desativamos prontamente o sistema de alerta no Brasil e estamos investigando o ocorrido. Pedimos desculpas aos nossos usuários pelo inconveniente e seguimos comprometidos em aprimorar nossas ferramentas."

A mensagem falava de registro de tremores de terra no litoral norte paulista, com epicentro a cerca de 55 quilômetros de Ubatuba. A Defesa Civil paulista, porém, disse não ter registrado nenhuma ocorrência do tipo. Para diferentes lugares entre os dois Estados, a mensagem - disparada por volta das 2h20 - mencionava diferentes níveis de abalo sísmico - entre 4,4 e 5,5 de magnitude.

Por meio de nota, o Centro de Sismologia do IAG-USP disse que, na madrugada desta sexta-feira, a Defesa Civil do Estado de São Paulo procurou o instituto sobre um possível tremor na costa brasileira e, posteriormente, emitiu uma nota de imprensa sobre o ocorrido.

"No entanto, nem o Centro de Sismologia da USP nem qualquer outra instituição no Brasil ou no exterior registraram qualquer sismo na região nesta madrugada", disse. Um evento dessa magnitude seria detectado não apenas pelas estações sismográficas instaladas no País, mas também por redes internacionais de monitoramento sísmico, segundo o instituto.

"Trata-se, portanto, de um falso alerta. Aliás, foram dois: um por volta das 2h30 e outro às 3h40", afirma o Centro de Sismologia do IAG-USP.

