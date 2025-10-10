A- A+

MUNDO Alerta de tsunami é retirado no Pacífico após terremoto de magnitude 7,4 nas Filipinas

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico suspendeu nesta sexta-feira (10) um alerta regional emitido após um terremoto de magnitude 7,4 no sul das Filipinas.

"Este terremoto já não apresenta risco de tsunami", declarou sobre o aviso que também afetava a Indonésia e Palau.

O sismo ocorreu às 09h43 locais (22h43 em Brasília) a cerca de 20 quilômetros da cidade de Manay, na grande ilha de Mindanao, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia havia alertado para um "tsunami destrutivo com ondas de uma altura que poderia colocar vidas humanas em perigo" na costa leste do arquipélago.

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês) previu ondas de até três metros em algumas partes das Filipinas e de até um metro em Palau, pequeno país insular a mais de 800 km da costa do arquipélago.

A agente de polícia Diana Lacorda declarou à AFP que danos são esperados na província onde Manay está localizada.

"Nossos copos se moveram e caíram da mesa", informou, acrescentando que várias linhas de energia elétrica e de comunicações caíram, o que impediu as autoridades de avaliarem os possíveis danos em algumas áreas.

O tremor ocorreu duas semanas depois que um forte terremoto deixou 74 mortos e cerca de 72.000 desabrigados na ilha central de Cebu.

