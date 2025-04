A- A+

AMÉRICA CENTRAL Alerta de viagem dos EUA classifica El Salvador destino mais seguro que países da Europa Elevação do status ocorre dias antes de reunião entre Trump e Bukele

O alerta de viagem emitido pelo Departamento de Estado do governo americano elevou o status de segurança de El Salvador para “Nível 1: Tome precauções normais”, a melhor classificação concedida pelos Estados Unidos a destinos internacionais.



Com a atualização, o país da América Central passa a ser considerado mais seguro que nações europeias como França, Alemanha, Reino Unido, Espanha, Itália, Holanda e Suécia, que permanecem em “Nível 2: Aumente a cautela”.

A medida, segundo o governo Trump, reflete uma significativa queda na criminalidade em El Salvador nos últimos anos. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, atribuiu a melhora às políticas de segurança do presidente Nayib Bukele, destacando a redução da atividade de gangues, homicídios e crimes violentos.

“A atividade de gangues, crimes violentos e assassinatos em El Salvador caíram significativamente”, escreveu Rubio em seu perfil na rede social X.

A decisão do governo americano desencadeou uma ampla repercussão nas redes sociais. O próprio Bukele, presidente de El Salvador, celebrou a classificação, que chamou de "estrela dourada" do Departamento de Estado.

“El Salvador agora é considerado mais seguro para visitar do que a Suécia”, publicou uma influenciadora digital. O post recebeu um comentário do bilionário Elon Musk, que reagiu com um simples “Uau”.

A reclassificação reforça a relação entre os governos de El Salvador e dos Estados Unidos, e acontece dias antes do presidente Donald Trump receber Bukele na Casa Branca — encontro marcado para 14 de abril —, para uma reunião oficial. O evento vai abordar a cooperação entre os países no combate ao crime organizado, incluindo o uso da prisão de segurança máxima de El Salvador para deter membros das facções MS-13 e Tren de Aragua.

Segundo a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, o modelo de segurança adotado pelo governo salvadorenho tem sido observado como referência para outras nações. Além disso, a nova classificação também representa uma mudança na imagem internacional de El Salvador, que por décadas figurou entre os países mais violentos do mundo.

Veja também