eua Alerta emitido por funcionários momentos antes de colisão impediu que carros continuassem em ponte Equipes de salvamento procuram ao menos seis dos oito trabalhadores vítimas do incidente; navio iniciava viagem de 27 dias para o Sri Lanka

Um pedido de socorro feito antes do colapso do navio que atingiu a ponte Francis Scott Key, na cidade de Baltimore, em Maryland, nos Estados Unidos, fez com que profissionais impedissem que carros continuassem a transitar pela estrutura, segundo o governador Wes Moore. A resposta rápida, segundo ele, salvou vidas: “Essas pessoas são heróis”.

A polícia de Baltimore afirmou não haver "indícios" de que a colisão do navio-cargueiro que provocou o desabamento de uma importante ponte da cidade da Costa Leste dos EUA tenha sido intencional. A hipótese inicial é que o caso seja realmente um acidente.

"Não há absolutamente nenhum indício de que haja terrorismo, de que isso tenha sido feito de propósito" afirmou o comissário de polícia de Baltimore, Richard Worley.

A ponte Francis Scott Key, inaugurada em 1977, colapsou por volta da 01h30 (02h30 em Brasília), quando o navio-cargueiro Dali, de quase 305 metros de comprimento, chocou-se contra um dos pilares de sustentação centrais da ponte, provocando uma reação em cadeia. O chefe dos bombeiros, James Wallace, afirmou que equipamentos de sonar detectaram a presença de veículos submersos no rio, enquanto o secretário de Transportes de Maryland, Paul Wiedefeld, disse que entre as vítimas do acidente estão trabalhadores que faziam um serviço de reparo na ponte.

Equipes de resgate afirmaram que estão em busca de ao menos sete pessoas nas águas, e confirmou que duas pessoas foram resgatadas — uma delas em estado grave, foi rapidamente transferida para o hospital.

De bandeira de Cingapura, o navio Dali havia deixado o Porto de Baltimore minutos antes do acidente. A embarcação estava nos primeiros momentos de uma viagem planejada de 27 dias até o Sri Lanka, onde deveria chegar em 22 de abril, segundo o VesselFinder, um site de rastreamento de navios.

De acordo com um comunicado emitido pelos proprietários do navio, a Grace Ocean Investment, a embarcação tinha dois pilotos a bordo. Não está claro o total de tripulantes, mas todos foram contabilizados, segundo a empresa.

Antes de iniciar a viagem, o Dali retornou do Panamá aos EUA em 19 de março, ancorando em Nova York. Chegou então no sábado a Baltimore, onde passou dois dias no porto. A Maersk, gigante da navegação, disse em comunicado na terça-feira que fretou o navio, que transportava carga da empresa. A embarcação era operada pela Synergy Group.

O Dali foi construído em 2015 pela Hyundai Heavy Industries, com sede na Coreia do Sul. No ano seguinte, o navio se envolveu em um pequeno incidente ao bater em um muro de pedra no porto de Antuérpia. O Dali sofreu danos na época, mas ninguém ficou ferido.

