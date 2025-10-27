A- A+

cibersegurança Alerta: mais de 180 milhões de senhas do Gmail e outros provedores foram expostas em megavazamento Especialista em cibersegurança recomenda troca imediata de senhas e ativação da autenticação em dois fatores

Usuários do Gmail foram alertados sobre uma violação massiva de dados que expôs mais de 183 milhões de senhas e endereços de e-mail de diversos provedores. O especialista australiano em cibersegurança Troy Hunt, criador do site Have I Been Pwned, revelou nesta segunda-feira que 3,5 terabytes de informações foram comprometidos em um dos maiores vazamentos já registrados.

Segundo Hunt, a base de dados contém credenciais associadas a vários serviços online, incluindo Gmail, Yahoo, Outlook e outros provedores populares.

— Todos os principais provedores têm endereços de e-mail lá. Eles vêm de todos os lugares que você possa imaginar, mas o Gmail sempre aparece em grande destaque — afirmou o especialista ao Daily Mail.

Como saber se sua senha foi roubada

Os usuários foram orientados a verificar se suas contas foram afetadas acessando o site Have I Been Pwned, plataforma que permite checar se um e-mail esteve envolvido em alguma violação nos últimos dez anos.

Caso o endereço apareça entre os comprometidos, a recomendação é alterar imediatamente a senha e ativar a autenticação de dois fatores (2FA) para adicionar uma camada extra de segurança.

O alerta não se restringe apenas ao e-mail. Segundo Hunt, senhas reaproveitadas em outros serviços — como Amazon, Netflix e eBay — também podem ter sido comprometidas. “Os registros dos ladrões expõem as credenciais que você insere nos sites que visita e depois faz login”, explicou o especialista.

De acordo com a investigação, a exposição dos dados aconteceu em abril de 2025, mas só foi divulgada agora, após o cruzamento de informações encontrado em fóruns e bases de dados da dark web.

