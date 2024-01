A- A+

ALERTA Alerta máximo na Indonésia por erupção do vulcão Lewotobi Laki-Laki

O Monte Lewotobi Laki-Laki, na Indonésia, entrou em erupção nesta quarta-feira, enviando nuvens de cinzas dois quilômetros acima do seu cume, levando as autoridades a declarar alerta máximo.

A erupção ocorreu após semanas de atividade vulcânica na montanha, localizada na ilha oriental de Flores, e levou o governo local a emitir ordens de evacuação para os residentes da área.

As autoridades locais estabeleceram dois abrigos temporários que atualmente abrigam 5.000 pessoas, disse à AFP o funcionário local Benediktus Bolibapa Herin.

O Centro de Mitigação de Desastres Vulcanológicos e Geológicos (PVMBG) elevou o nível de alerta para Lewotobi Laki-Laki e impôs uma zona de exclusão de quatro a cinco quilômetros em torno da cratera.

O chefe do PVMBG, Hendra Gunawan, pediu aos moradores da região que fiquem atentos a possíveis inundações.

Acrescentou em comunicado que as pessoas deveriam usar máscaras “para evitar danos causados pelas cinzas vulcânicas ao sistema respiratório”.

O país arquipélago do Sudeste Asiático está localizado no Anel de Fogo do Pacífico, área de intensa atividade vulcânica e sísmica, e possui cerca de 130 vulcões em seu território.

