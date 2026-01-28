A- A+

BRASIL Alerta nos hospitais: saiba como se proteger de golpes Extorsões praticadas por quadrilhas especializadas têm como vítimas pacientes de unidades de saúde

Golpes no atendimento de saúde são cada vez mais comuns, causando sérios prejuízos às pessoas.



Na Zona Sul do Rio, uma idosa perdeu R$ 160 ao ser vítima de uma quadrilha que fingiu que ia entregar um exame que ela fizera em um hospital.



No Tribunal de Justiça do Rio, tramitam processos que apontam para quadrilhas especializadas e esquemas montados a partir do acesso fraudulento a dados de pacientes sem o conhecimento das instituições de saúde.





Confira as dicas da Polícia Civil para se proteger:

Nenhum exame é entregue por motoboy mediante pagamento

Desconfie de urgência excessiva, pressão psicológica ou ameaças veladas

Hospitais e laboratórios não pedem pagamento por telefone ou WhatsApp

Nunca forneça dados pessoais, bancários ou senhas

Nunca passe cartão em máquinas levadas por terceiros

Em caso de dúvida, ligue você mesmo para o telefone oficial da instituição

Golpistas costumam mirar idosos, explorando medo e preocupação com a saúde

Converse com pais, avós e familiares e combine uma checagem prévia

Se desconfiar que foi vítima, interrompa o contato imediatamente

Avise o banco, registre ocorrência e guarde mensagens e comprovantes

