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PERNAMBUCO Alerta vermelho e volumes de até 119 mm: veja onde mais choveu em Pernambuco nesta terça (7) O alerta vermelho da Apac foi emitido para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Norte e Mata Sul

Em alerta vermelho e volumes de até 119 mm, veja onde mais choveu em Pernambuco nesta terça (7)

Em alerta vermelho devido às fortes chuvas nesta terça-feira (7), Pernambuco teve volumes superiores a 100 mm em algumas cidades do estado nas últimas 24h.

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), Olinda e Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR) tiveram os maiores volumes registrados no período - 199,3 mm e 110,0 mm, respectivamente.

As cidades são seguidas pelo Cabo de Santo Agostinho, também na RMR, com 86 mm, e Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte, com 76,8 mm. A capital Recife aparece em quinto, com 75,9 mm de acumulado.

O alerta vermelho da Apac foi emitido para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Norte e Mata Sul. O aviso é válido para o restante desta terça (7) e toda a quarta-feira (8).

Desde a segunda-feira, a população vive na pele os transtornos causados pela chuva. Já nesta manhã, a reportagem recebeu relatos e registrou pontos de alagamento no Recife no Cais de Santa Rita, bairro de São José, avenida Mascarenhas de Morais, Imbiribeira, avenida Norte, na Tamarineira, dentre outros.





Em Olinda, também há vídeos de alagamento na avenida Carlos de Lima Cavalcanti, no Bairro Novo.

Confira abaixo recomendações da Defesa Civil em caso de fortes chuvas:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.



Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.



Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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