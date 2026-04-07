Alerta vermelho e volumes de até 119 mm: veja onde mais choveu em Pernambuco nesta terça (7)
O alerta vermelho da Apac foi emitido para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Norte e Mata Sul
Em alerta vermelho e volumes de até 119 mm, veja onde mais choveu em Pernambuco nesta terça (7)
Em alerta vermelho devido às fortes chuvas nesta terça-feira (7), Pernambuco teve volumes superiores a 100 mm em algumas cidades do estado nas últimas 24h.
De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), Olinda e Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR) tiveram os maiores volumes registrados no período - 199,3 mm e 110,0 mm, respectivamente.
As cidades são seguidas pelo Cabo de Santo Agostinho, também na RMR, com 86 mm, e Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte, com 76,8 mm. A capital Recife aparece em quinto, com 75,9 mm de acumulado.
O alerta vermelho da Apac foi emitido para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Norte e Mata Sul. O aviso é válido para o restante desta terça (7) e toda a quarta-feira (8).
Desde a segunda-feira, a população vive na pele os transtornos causados pela chuva. Já nesta manhã, a reportagem recebeu relatos e registrou pontos de alagamento no Recife no Cais de Santa Rita, bairro de São José, avenida Mascarenhas de Morais, Imbiribeira, avenida Norte, na Tamarineira, dentre outros.
Leia também
• Chuvas: Recife entra em estágio de alerta e suspende aulas municipais na manhã desta terça (7)
• Apac emite alerta vermelho de fortes chuvas para RMR, Mata Sul e Mata Norte nesta terça (7)
• Jacaré aparece no meio da rua, em Olinda, durante chuva; Bombeiros resgataram animal
Em Olinda, também há vídeos de alagamento na avenida Carlos de Lima Cavalcanti, no Bairro Novo.
Confira abaixo recomendações da Defesa Civil em caso de fortes chuvas:
Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).