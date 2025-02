Alerta vermelho: Inmet emite comunicado de chuvas intensas para o Litoral de Pernambuco

A- A+

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta quarta-feira (5), um alerta vermelho para toda a faixa litorânea de Pernambuco e parte de Alagoas.

O comunicado, com grau de severidade de "grande perigo", indica chuvas intensas até as 15h desta quarta. O alerta prevê chuva superior a 100 milímetros ao longo do dia, e ventos acima de 100 km/h.

"Grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, de queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário", indica o Inmet.

Ainda de acordo com o aviso, devem ser atingidos por chuvas intensas a Região Metropolitana do Recife, a Zona da Marta, o Agreste de Pernambuco e o Leste Alagoano.

