Alex Saab, ex-aliado de Maduro, se declara culpado de lavagem de dinheiro nos EUA
Ex-ministro venezuelano admite crime de lavagem de dinheiro em Miami e aceita cooperar com a Justiça americana para reduzir pena
Alex Saab, ex-ministro da Indústria da Venezuela e aliado do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro, se declarou culpado de lavagem de dinheiro nesta terça-feira (15), após um acordo com a Promotoria americana, informou um tribunal de Miami.
Extraditado em maio deste ano, Saab tinha inicialmente se declarado inocente perante o juiz em 24 de julho, mas agora mudou sua declaração para culpado em troca de cooperar para reduzir sua pena, segundo um documento judicial.
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"O Réu concorda em se declarar culpado da única acusação da denúncia, que o imputa pelo crime de Conspiração para Lavagem de Instrumentos Monetários", diz o auto da corte do Distrito Sul da Flórida.
O acordo estabelece um montante de confisco de US$ 195 milhões (R$ 1 bilhão), um valor que a Promotoria vincula a um suposto esquema de corrupção e desvio de dinheiro durante anos do programa de ajuda alimentar CLAP na Venezuela.
Saab pode ser condenado a aproximadamente 20 anos de prisão por esta acusação de lavagem de dinheiro, mas tanto a quantia do confisco quanto a condenação em definitivo dependem do grau de colaboração com as autoridades.
Seu caso está estreitamente ligado ao do ex-presidente Maduro e da ex-primeira-dama Cilia Flores, que tramita em uma corte em Nova York, após sua captura em 3 de janeiro em Caracas por forças armadas americanas.
Suposto testa-de-ferro
Nascido na Colômbia, este ex-empresário foi um figura muito ativa da política venezuelana durante os últimos anos da Presidência de Hugo Chávez (1999-2013).
Foi supostamente graças a suas atividades como testa-de-ferro de Maduro e encarregado de operações de lavagem de dinheiro que recebeu a cidadania venezuelana e um passaporte diplomático.
"O Réu concorda em cooperar plenamente com este Gabinete", explica o documento assinado por Saab e os promotores encarregado de seu caso.
"Além disso, o réu aceita que não protegerá nenhuma pessoa ou entidade mediante informação falsa ou omissão, e que não implicará falsamente nenhuma pessoa ou entidade", acrescentou o texto.
Após ter sido alvo de sanções americanas pela primeira vez em 2019, Saab foi detido em Cabo Verde em 2020 e extraditado no ano seguinte para os Estados Unidos.
Foi libertado em 2023 pelo governo do então presidente americano Joe Biden como parte de uma troca de prisioneiros negociada com a Venezuela.
Maduro nomeou Saab ministro da Indústria após seu retorno a Caracas, em 2024.
Logo depois que as forças americanas capturaram Maduro na Venezuela, em janeiro passado, a presidente interina Delcy Rodríguez destituiu Saab de todos os seus cargos e ele foi extraditado em 16 de maio.
Após o terremoto político que representou a saída de Maduro do país e a nomeação de Rodríguez, Washington e Caracas empreenderam uma colaboração econômica e política singular, que causou surpresa dentro e fora da Venezuela.
Delcy Rodríguez, que também era uma colaboradora próxima de Maduro, saiu em 1º de abril da lista de líderes políticos estrangeiros sancionados pelo governo americano, e tem sido elogiada reiteradamente pelo presidente americano, Donald Trump.
A Venezuela aceitou alterar profundamente o marco legislativo da exploração de hidrocarbonetos para abrir seu mercado às multinacionais estrangeiras.
Essa abertura culminou em um acordo segundo o qual Washington controlará parte da produção de petróleo venezuelana por meio de uma empresa concessionária, a North American Blue Partners.