tecnologia Alexa sussurra respostas do dever de matemática para menino que pedia "cola"; veja vídeo Assistente virtual é programada para responder em voz baixa sob demanda. Vídeo viralizou nas redes sociais

A inteligência artificial, de fato, chegou para facilitar os afazeres humanos, economizar tempo e realizar atividades que ninguém mais quer. A proposta de resposta imediata e fácil pode ser bem atraente, até mesmo para as crianças. Foi essa facilidade que agradou um menino que procurava um jeito de escapar dos deveres de casa de matemática.

No vídeo, para despistar a mãe, o garoto pede aos sussurros a Alexa as respostas para os cálculos da escola. A assistente colabora com o esquema e, programada para tal, sussurra os resultados de volta. O vídeo viralizou nas redes sociais.

"Alexa, quanto é 29-19?" pergunta o menino.

Veja o vídeo:

VEJA: Garoto pede ajuda da Alexa para resolver contas de matemática e agradece.



Para a mãe não descobrir, tanto o menino quanto a caixinha de som sussurram. pic.twitter.com/svFB6kWnQQ — CHOQUEI (@choquei) November 29, 2023

