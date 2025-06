Alexandre Pato procura família de Juliana Marins e se oferece para pagar traslado do corpo

A- A+

O ex-atacante Alexandre Pato procurou a família de Juliana Marins, brasileira que morreu após uma queda durante trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia, e se ofereceu para arcar integralmente com os custos de traslado do corpo ao Brasil.

Ele conseguiu entrar em contato com os parentes da vítima por meio das redes sociais. A informação foi confirmada pelo GLOBO por meio da assessoria do SBT, onde o ex-jogador atualmente trabalha como comentarista esportivo.

"Alexandre Pato entrou em contato, sim, com um Instagram e conseguiu conversar com a família. Essa foi a resposta que ele pediu para passar para a imprensa. Como é algo pessoal, ele prefere não falar (dar entrevistas)", disse a assessoria do SBT.

A jovem Juliana Marins, de 26 anos, foi encontrada morta nessa terça-feira (24) no Monte Rinjani, na ilha de Lombok, Indonésia, após cair em uma ribanceira e permanecer presa por quatro dias em uma encosta de difícil acesso, sem água, comida ou abrigo. A confirmação foi feita pela família nas redes sociais.

Juliana caiu durante uma trilha guiada na madrugada da última sexta-feira (21), em um dos trechos mais perigosos da rota que leva ao cume do vulcão. Desde então, seis equipes de resgate atuavam em condições climáticas complicadas para tentar alcançá-la, com o apoio de dois helicópteros e equipamentos como uma furadeira industrial. O corpo foi localizado por uma das equipes que desceu pela encosta da região conhecida como Cemara Nunggal, entre 2.600 e 3.000 metros de altitude.

