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Investigação Alexandre Pires é alvo de operação da PF que investiga garimpo ilegal na Terra Yanomami Ação mira suposta organização criminosa envolvida na comercialização e exportação clandestina de minério

O cantor e compositor Alexandre Pires foi alvo de mandados de busca e apreensão em uma operação da Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (23), que investiga a atuação de uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.

O grupo é suspeito de vender cassiterita extraída ilegalmente da Terra Indígena Yanomami, em Roraima. O Estadão tenta contato com a defesa do cantor.

O cantor e seu empresário, Matheus Possebon, já tinham sido alvos da PF na primeira fase da Operação Disco de Ouro, em dezembro de 2023. A Justiça Federal expediu 12 mandados de busca e apreensão e 17 para sequestro de bens e valores.

A segunda fase da Operação Disco de Ouro tem o objetivo de aprofundar investigações relacionadas à atuação de organização criminosa envolvida em lavagem de capitais, falsidade ideológica e outros delitos de caráter transnacional.

A cassiterita é encontrada na forma de rocha bruta. Ela costuma ser vendida na forma de um pó concentrado, obtido após o processo de mineração. Também é útil para a extração de estanho

As investigações apontam para a movimentação e para a ocultação de recursos que ultrapassam US$ 48 milhões, por meio de empresas nacionais e estrangeiras, operações financeiras internacionais, utilização de contas de terceiros e mecanismos informais de compensação financeira, além de emprego de pessoas físicas e jurídicas para pulverização de recursos e dificultar o rastreamento.

Segundo a Polícia Federal, a investigação é um desdobramento da primeira fase da Operação Disco de Ouro, que apura ilícitos relacionados à cadeia de comercialização e de exportação de minério, "bem como ao emprego de documentação ideologicamente falsa para conferir aparência de regularidade a determinadas operações".

Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de capitais, organização criminosa e falsidade ideológica.

De acordo com as investigações, o empresário é suspeito de financiar o garimpo. Possebon seria um dos "responsáveis pelo núcleo financeiro dos crimes", aponta a PF.

Pires fez sucesso no início dos anos 1990 com o grupo de pagode Só Pra Contrariar. Dez anos depois, decidiu fazer carreira solo. O cantor tem mais de 18 milhões de discos vendidos.

A investigação foi aberta depois que a Polícia Federal apreendeu, em janeiro de 2022, quase 30 toneladas de cassiterita extraída ilegalmente na sede de uma das empresas suspeitas. O carregamento seria enviado ao exterior.

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