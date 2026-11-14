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Dia Nacional da Alfabetização Alfabetização no Brasil avança, mas desigualdade ainda marca acesso à leitura e à escrita IBGE revela que o analfabetismo ainda atinge principalmente idosos e pessoas negras, enquanto especialistas e educadores apontam desafios para garantir a alfabetização na infância e na vida adulta

Pela primeira vez na história, em 2026, o Brasil registrou uma taxa de analfabetismo abaixo de 5%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O dado representa 8,4 milhões de pessoas. Mais da metade dos analfabetos, cerca de 4,8 milhões, está no Nordeste. Neste Dia Nacional da Alfabetização, os desafios de ensinar a ler e escrever são enfrentados nas salas de aula, nas esferas públicas e nos ambientes acadêmicos.

O IBGE considera alfabetizada toda pessoa capaz de ler e escrever pelo menos um bilhete simples no idioma que conhece. No entanto, o professor emérito do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Artur Morais, explica que o conceito vai além. A ideia de que o indivíduo que assina o próprio nome pode ser considerado alfabetizado é ultrapassada e deve ficar nos anos 1960.

“Porque a gente passou a ver que, além de compreender ao ler palavras isoladas, frases soltas, as pessoas precisam ter autonomia para ler e escrever textos adequados para a sua faixa etária. Uma criança, por exemplo, precisa conseguir ler pequenos textos, uma historinha curta, um bilhete, um anúncio, um cartaz de vacinação e compreender”, elenca.

Cenário

Em 2025, mais da metade da população analfabeta do Brasil tinha 60 anos ou mais: eram 4,9 milhões de pessoas, o equivalente a 58% do total. Entre os idosos, a taxa de analfabetismo das mulheres (13,7%) ficou abaixo da registrada entre os homens (14,1%) pela primeira vez. A desigualdade racial, porém, permanece: entre pessoas com 60 anos ou mais, a taxa entre pretos ou pardos (20,6%) foi quase três vezes a dos brancos (7,3%). Na população de 15 a 59 anos, o índice foi de 2,6%.

Os números são do módulo Educação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua 2025. Já o índice de alfabetização, medido pelo Indicador Criança Alfabetizada (ICA), revela que o Brasil registrou, em 2025, 66% de crianças alfabetizadas. No ano anterior, eram 59%. Na comparação com 2023, o crescimento foi de 10%.

Prof. Artur Morais. Foto: Cortesia/Artur Morais.

Dívida

“São os filhos das camadas populares que engrossam e constituem os números negativos ou os números de fracasso no que é o campo de alfabetização”, aponta o professor universitário. As classes mais baixas são as menos alfabetizadas. O Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf) de 2024, último ano em que foi publicado, mostra que 76% dos analfabetos funcionais têm renda de até dois salários mínimos. "Mas por que a gente conseguiu avançar? Eu diria, sobretudo, graças a muita luta social", responde.

Morais defende que os avanços no sistema educacional brasileiro desde a redemocratização, na segunda metade da década de 1980, mudaram significativamente o cenário nacional. A criação de centros de pesquisa qualificados foi e continua sendo importante para o combate ao analfabetismo, "a exemplo do Centro de Estudos em Educação e Linguagem (CEEL), da UFPE, que coordenou nacionalmente, há pouco, o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)", destaca.

O professor destaca que o caminho para a evolução está na formação continuada dos educadores, que também devem ser valorizados com melhores salários e condições de trabalho. Equipar as escolas com tecnologia e bibliotecas também é importante. “É preciso ler em papel”, acredita.

Ednalva Fernanda. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Claridade

“Quando cheguei na quarta série, eu ainda não sabia ler nem escrever, porque voltava do campo tão exausta que só queria dormir na aula.” O relato é da empregada doméstica Ednalva Fernanda, de 52 anos, que, durante a infância, trabalhou no campo, na cidade de Escada, na Zona da Mata Sul do estado. A juventude “sacrificada” atrasou sua alfabetização em décadas. “Eu só vim aprender a ler de verdade aos 37 anos”, revela.

A casa de taipa em que viveu no campo abrigava uma família de nove pessoas. Filha mais velha, Nalva, como gosta de ser chamada, cuidava dos seis irmãos e trabalhava na terra. Enquanto as demais crianças de Escada acordavam antes do almoço para ir à aula, ela despertava às 4h da madrugada, caminhava duas horas e trabalhava até a primeira refeição do dia. Só depois disso, ia para a escola local com os irmãos. “As professoras sabiam do nosso esforço no trabalho e não nos reprovavam.”

Anos mais tarde, Nalva começou a trabalhar como empregada doméstica e deixou os estudos pelo caminho. “Eu trabalhei, namorei, me casei, engravidei e tive a Stephanie [filha mais velha]. Meu casamento não deu certo e eu resolvi voltar a estudar quando já estava com 33 anos”, conta. Ali mesmo, na rua de casa, ingressou na turma da noite da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

“Eu disse para a professora que achava lindo quem sabia ler e que queria aprender. Ela me ensinou soletrando, bem paciente. Antes, eu tinha que pedir para as pessoas lerem o letreiro do ônibus para mim”, relembra. Os quatro anos de estudos mudaram sua vida completamente. A mulher que pagou a faculdade de Administração da filha trabalhando como empregada doméstica agora sabia ler.

“Quando aprendi, foi uma satisfação tão grande! É como se você estivesse na escuridão e saísse para a claridade. A leitura e a escrita desenvolvem o ser humano e levam a gente muito além. Por isso, hoje exijo que o meu pequenino leia todos os dias, porque o conhecimento vale todo o esforço. Com a leitura, você vai para qualquer lugar sem depender de ninguém para ler para você”, emociona-se.

As letras deixaram de se parecer com símbolos estranhos e ganharam um significado libertador: ler é um instrumento de autonomia, uma nova forma de olhar para a realidade. “As pessoas que não sabem ler são como cegas no mundo; quando você aprende, você ganha asas para voar”, reflete Nalva.

Juliana Teodósio, superintendente da Educação Infantil e dos Anos Iniciais da Secretaria Estadual de Educação (SEE). Foto: Demison Costa/SEE.

Pernambuco

“Toda criança precisa estar na escola, porque a alfabetização é um dos direitos mais fundamentais da infância. Aprender a ler e escrever não é dominar apenas um código, mas é, sobretudo, compreender o mundo, participar da sociedade, construir conhecimento e seguir aprendendo ao longo da vida”, afirma Juliana Teodósio, superintendente da Educação Infantil e dos Anos Iniciais da Secretaria Estadual de Educação (SEE).

Pernambuco, segundo a superintendente, avançou de 2022 para cá. “A gente teve um crescimento significativo das crianças alfabetizadas na idade adequada. A gente saiu de 28% para 66%, mas ainda temos 34% das crianças que não conseguem ler na idade dos sete anos ou no final do segundo ano do ensino fundamental”, pondera.

Os 34% representam um grupo chamado de PPI: pretos, pardos e indígenas. São crianças que, como Juliana explica, pertencem a populações historicamente invisibilizadas pelo sistema educacional. “Uma das grandes dificuldades ainda da escola é manter essas crianças ativas no processo educativo, frequentando as salas de aula de alfabetização”, explica.



Recife

“Nosso foco é reduzir desigualdades. A gente quer que toda criança do Recife, independentemente de onde mora, em que escola estuda ou da cor da sua pele, tenha a oportunidade de aprender a ler e escrever na idade certa”, afirma Cecília Cruz, secretária de Educação do Recife.

Para alcançar esse objetivo, a gestão municipal pretende manter a atenção sobre as escolas prioritárias, com estratégias específicas de recomposição da aprendizagem para estudantes que apresentam defasagens. A secretária também destaca a articulação com a educação especial inclusiva. Na rede municipal, a política de alfabetização é desenvolvida pelo programa Primeiras Letras, que reúne formação de professores, produção de materiais pedagógicos e intercâmbio de experiências entre escolas.

Profa. Fabiana Medeiros. Foto: Paullo Allmeida/Folha de ePernam

Antes tarde

De todas as combinações de palavras prontas para serem aprendidas pelos alunos da EJA na Escola Municipal Sítio do Céu, no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife, uma não se faz necessária: “tarde demais”. São duas turmas, cada uma com mais de 15 alunos, em sua maioria mulheres, com estudantes de até 89 anos de idade e muita vontade de aprender.

“O adulto tem um desejo incansável para aprender, para tentar recuperar o tempo que não teve lá atrás. É uma sede por aprender. Os pequenos estão iniciando, então é tudo novo para eles; tudo dentro do processo de alfabetização é o brincar. Já os adultos, não. Eles têm a necessidade. Acho que é para recuperar o tempo que foi perdido. Tem uns que estudaram com dez anos [de idade] e, de lá para cá, nunca mais entraram na escola”, revela a professora da EJA, Fabiana Medeiros.

A professora, que assumiu as turmas há menos de dois anos, explica que a didática é adaptada à realidade de cada estudante. Aulas sobre como fazer um pagamento por Pix ou preencher o formulário de inscrição do Cadastro Único (CadÚnico) são algumas das formas criativas de alfabetizar. “É uma questão de cidadania, de autonomia”, pontua.

Damiana Vieira. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco.

A dona de casa Damiana Vieira, de 62 anos, tem um grande objetivo com a alfabetização: “ler a Bíblia”. Ela conta que perdeu a mãe muito cedo e, com ela, também se foi o incentivo para estudar. “Quando a gente perde a mãe, fica difícil. Aí fiquei em casa com meu pai, que não me deixava estudar porque, naquele tempo, tinha medo que eu saísse para namorar.”

Moradora do bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, Damiana vai todos os dias para a escola caminhando. “A cabeça não é mais aquela. Para aprender rápido, tem que ser tudo devagar mesmo. A professora é boa, tem paciência”, confidencia.

Pedro Pereira. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco.

“Deixei a escola para lá para sobreviver, comecei a trabalhar. Passei muitos anos sem ter estudo. Agora estou me renovando, recuperando tudo. Faço tudo de novo se for preciso”, diz Pedro Pereira, entregador aposentado de 65 anos. Integrante do Conselho Escolar e aluno assíduo, Pedro frequenta a escola com empolgação. “Se pudesse, dormia aqui”, brinca.

Depois de anos afastado da escola, o aposentado hoje corre atrás do tempo perdido. “Eu já sabia ler, já sabia um pouco de tudo, de contas... mas tem muitas contas que me atrapalham. Mas eu sou uma pessoa muito inteligente, interessada. Por mim mesmo, queria continuar estudando até morrer”, conta.

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