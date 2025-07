Algar Telecom anuncia mudança de nome para Algar e caminha para se tornar um hub de soluções

A- A+

A Algar Telecom anuncia sua mudança de nome para Algar. A nova marca reflete a evolução do negócio, que caminha para ser um hub completo de soluções digitais e hoje oferece um portfólio robusto de soluções em tecnologia, tecnologia da informação (TI), internet das coisas (IoT) e inteligência artificial (IA), além dos tradicionais serviços de telecom.

“Ao longo de 71 anos, construímos uma trajetória sólida e reconhecida no setor de telecom. Mas o mercado evoluiu, os clientes mudaram, e nós também. Hoje, somos uma empresa que entrega tecnologia de ponta, combinando conectividade, soluções digitais e inteligência para impulsionar negócios”, afirma Caio Pelegrini, diretor de Marketing da Algar.

A mudança, que tem início em território nacional e ganha foco especial em sua área de origem — parte de MG, GO, MS e SP — a partir de dezembro deste ano, contempla um novo nome, logotipo e uma plataforma de comunicação renovada. O objetivo é refletir o momento atual da companhia e reforçar sua atuação nas seguintes frentes:

TI: infraestrutura, cibersegurança, cloud e suporte para acelerar a transformação digital dos negócios.



IoT: conexão de dispositivos e dados para ganhos de eficiência, automação e inteligência operacional.



IA: desenvolvimento de soluções personalizadas com inteligência artificial, capazes de resolver desafios específicos e gerar inovação.

“Nossa missão continua sendo gerar valor para clientes, parceiros e para a sociedade. A nova marca reflete quem somos hoje: uma empresa que usa a tecnologia como motor de transformação e crescimento para os negócios”, complementa Pelegrini.

A transição para a nova identidade já está em andamento, abrangendo todos os canais, materiais institucionais e pontos de contato com clientes. A holding que reúne a Algar e outras empresas, como Algar Farming, Aviva e Algar Tech, também adota nova identidade e passa a se chamar Grupo Algar.

Sobre a Algar

A Algar, com 71 anos de história, é mais que telecom. Oferecemos soluções completas de serviços de TI, incluindo cloud, segurança e IA com algoritmos hiperpersonalizados. Impulsionamos a inovação com IoT para cidades inteligentes, agronegócio, indústria 4.0 e saúde.



Presentes em 16 estados e no Distrito Federal, com 131 mil km de fibra óptica, entregamos internet de ultravelocidade, celular de qualidade, voz e dados, com atendimento consultivo e personalizado para clientes B2B e B2C.



Companhia aberta, não listada em bolsa desde 2007, a Algar se compromete com as melhores práticas de governança corporativa e conta com mais de 4,2 mil associados engajados em um relacionamento próximo com os clientes, alta qualidade nos serviços e práticas sustentáveis e inovadoras.

