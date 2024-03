A- A+

telecomunicações Algar Telecom inicia as operações de sua operadora virtual Nomo Expectaiva é que, até o fim deste mês, os serviços estejam disponíveis nas cidades de Porto Alegre, Caxias do Sul e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul

No início de fevereiro, a Algar Telecom anunciou a aquisição da Nomo, um serviço digital de telefonia móvel, que não estava em funcionamento até então. Mas a empresa já iniciou as suas operações no segmento de operadora virtual móvel (MVNO – Mobile Virtual Network Operator), com a chegada da “Nomo by Algar“.

A expectaiva é que, até o fim deste mês, os serviços estejam disponíveis nas cidades de Porto Alegre, Caxias do Sul e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O serviço é 100% digital, tem valor mensal de R$ 49,90, atendimento humanizado e deve começar a funcionar no Nordeste até o início do segundo semestre.

Em caráter exclusivo durante os próximos seis meses, quem aderir não terá limites de dados, voz e SMS. O cadastro pode ser realizado pelo site da Nomo.

Com o início das operações da “Nomo by Algar“, a empresa busca levar inovação gerando conexões que desenvolvam novas possibilidades para as comunidades.



Inicialmente, o produto estará disponível como uma POC (prova de conceito), com foco no varejo. O Brain, centro de inovação fundado pela instituição, foi responsável por toda negociação e desenvolvimento da solução digital.

Com isso, a Algar Telecom segue sua estratégia de levar seu serviço de telefonia móvel para novas áreas. Em dezembro de 2023, a empresa entrou no segmento de operadoras virtuais com os os primeiros testes do MVNO em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Matão, São Carlos e Cravinhos, no estado de São Paulo.

Com esses modelos de negócio, a empresa de telecomunicações consegue aumentar a possibilidade de personalização de ofertas em diferentes segmentos. Além disso, ainda leva seu atendimento próximo aos clientes, um dos pontos mais reconhecidos na operação da companhia.

Vale lembrar que as operadoras virtuais não possuem estrutura própria de telefonia móvel, como a TIM, Vivo e Claro. Ou seja, para que elas possam ofertar seu serviço celular é necessário alugar essas redes com essas outras empresas. No caso da Nomo, a cobertura usada é a da Vivo.

