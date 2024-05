A- A+

ciência Algo estranho acontece com lobos infectados por um infame parasita que altera a mente A presença do protozoário responsável pela toxoplasmose nestes canídeos pode torná-los líderes de sua matilha, segundo pesquisadores americanos

Lobos cinzentos infectados pelo parasita Toxoplasma gondii, responsável pela toxoplasmose, tem 46 vezes mais chances de se tornarem líderes de uma matilha. A pesquisa, publicada na revista científica Communications Biology, levou 26 anos e analisou mais de 200 amostras de sangue dos canídeos habitantes do Parque Nacional de Yellowstone.

Ainda que não tenham contato direto com gatos, transmissores conhecidos do protozoário, o seu território pode se sobrepor ao de espécies como pumas (também portadores). Ao dividirem a caça, pode acontecer a contaminação. Outra hipótese é o contato direto dos lobos com fezes de puma ou suas carcaças.



A partir disso, outro achado associado ao comportamento dos animais quanto infectados é se dispersar de sua região de origem. Os machos infectados apresentam 50% de chance de abandonar a matilha dentro do período de seis meses e as fêmeas têm 25% de probabilidade de deixar a matilha dentro de 30 meses.

Já a possibilidade de ser tornarem líderes está associada ao aumento dos níveis de testosterona causado pelo Toxoplasma gondii. Dessa forma, características mais agressivas e dominantes podem facilitar a chegada ao topo da matilha.

Outra consequência abordada pelos pesquisadores é que estes líderes ficam com a responsabilidade de se reproduzir, pela chance da prole nascer mais forte, e a transmissão do parasita pode ser congênita. Ou seja, passada de mãe para o filhote.

“Devido à estrutura de vida em grupo da matilha de lobos cinzentos, os líderes da matilha têm uma influência desproporcional sobre os seus companheiros de matilha e sobre as decisões do grupo. Se os lobos líderes estiverem infectados com T. gondii e apresentarem mudanças comportamentais isso pode criar uma dinâmica pela qual o comportamento, desencadeado pelo parasita em um lobo, influencia o resto dos lobos da matilha”, escreveram os autores.

Veja também

Meio Ambiente Pernambuco é o único estado do Brasil a reduzir o desmatamento da Caatinga