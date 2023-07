Aliado de opositor russo Navalny é condenado a nove anos de prisão

A- A+

Um ex-coordenador do movimento de Alexei Navalny foi condenado a nove anos de prisão por "extremismo", informou nesta segunda-feira(24) a equipe do líder opositor russo, que está preso.

Vadim Ostanin, que dirigiu o escritório da equipe de Navalny em Barnaul, região siberiana de Altai, foi detido em dezembro de 2021 e julgado por "participação em organização extremista".

"Foi julgado por um trabalho político legal (...) Falava das pessoas corruptas do local, ajudava os habitantes da região de Altai a obrigarem seus burocratas a trabalhar", disse nesta segunda a equipe do opositor.

Ostanin, que tem uma filha pequena, foi pressionado a assinar uma confissão em troca da permissão para ver seus familiares, mas se recusou a declarar-se culpado, afirmou o movimento de Navalny.

Em junho de 2021, os tribunais russos qualificaram como "extremistas" as organizações de Navalny, expondo seus ativistas a graves processos judiciais e forçando dezenas a fugirem para o exterior para evitar a prisão. Ostanin, no entanto, ficou no país.

Condenado em 2022 a nove anos de prisão por acusações de "fraude", Navalny espera uma nova sentença, prevista para 4 de agosto, que pode lhe condenar a mais 2 anos de prisão.

Arqui-inimigo do presidente Vladimir Putin, Navalny afirma que todos estes processos obedecem a razões políticas.

