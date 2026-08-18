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Internacional

Aliados asiáticos pedem 'cooperação' após Trump reduzir impostos militares com a Coreia do Sul

Presidente americano anunciou de forma repentina no domingo que havia ordenado ao Pentágono a redução das manobras militares "inapropriadas e hostis"

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Soldados americanos são vistos perto de veículos militares no Campo Humphreys em Pyeongtaek, na Córeia do Sul, em 17 de agosto de 2026Soldados americanos são vistos perto de veículos militares no Campo Humphreys em Pyeongtaek, na Córeia do Sul, em 17 de agosto de 2026 - Foto: Yonhap/AFP

O Japão afirmou nesta terça-feira (18) que a cooperação na área de segurança com os Estados Unidos e a Coreia do Sul é "fundamental" para a estabilidade da região, depois que o presidente Donald Trump deixou os aliados em alerta ao reduzir os exercícios militares com a Coreia do Sul e elogiar a Coreia do Norte.

Trump anunciou de forma repentina no domingo que havia ordenado ao Pentágono a redução das manobras militares "inapropriadas e hostis" com a Coreia do Sul.

Na segunda-feira, ele insistiu que estava tornando a situação "muito mais segura" graças a seus vínculos com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, com quem se reuniu três vezes durante seu primeiro mandato, mas com quem não se encontra desde que retornou à Casa Branca em janeiro de 2025.

Trump elogiou a Coreia do Norte, país que possui armas nucleares, e criticou a Coreia do Sul, um aliado-chave, por não ajudar Washington na guerra contra o Irã, que, segundo o presidente americano, tem como objetivo impedir que Teerã desenvolva uma bomba atômica.

Ao ser questionado se Kim havia respondido às suas mensagens, Trump disse aos jornalistas no Salão Oval: "Sim, ele respondeu".

Ele reforçou os elogios ao dirigente norte-coreano, ao garantir que seus vínculos reduziam as tensões. "Kim Jong Un sempre me tratou com grande respeito", disse Trump. "Eu o entendo. Ele me entende".

Os exercícios "Ulchi Escudo da Liberdade", com duração de 11 dias e realizados em conjunto com a Coreia do Sul, são concebidos para preparar os países para uma possível guerra com a Coreia do Norte - país que considera as manobras um ensaio geral para uma invasão.

Aproximação da China
A presidência sul-coreana assegurou nesta terça-feira (18), no entanto, que os exercícios não refletem "nenhuma intenção de atacar a Coreia do Norte, nem de intensificar as tensões na península coreana".

Em meio às tensões com Washington, o presidente sul-coreano Lee Jae Myung deve se reunir nesta semana, em Seul, com o ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, anunciou o gabinete do mandatário.

A China é um aliado-chave da Coreia do Norte, ao mesmo tempo em que é o principal parceiro comercial do Sul.

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Por sua vez, o ministro da Defesa japonês, Shinjiro Koizumi, expressou apoio nesta terça-feira à cooperação conjunta de segurança com os Estados Unidos, seu principal aliado na área de defesa, e com a vizinha Coreia do Sul.

"Como o Japão enfrenta o ambiente de segurança mais grave e complicado do pós-guerra, a cooperação entre Japão, Estados Unidos e Coreia do Sul é fundamental para a paz e a estabilidade da região", disse Koizumi durante uma visita à Austrália.

Seu homólogo australiano, Richard Marles, afirmou que Canberra está "muito preocupada com o programa nuclear da Coreia do Norte, assim como com seu programa de mísseis, e deixamos claro este ponto de maneira constante".

Autoridades sul-coreanas informaram que as manobras começaram de acordo com o previsto e que esperam que a química pessoal entre Trump e Kim os leve de volta às negociações.

Porém, o Ministério da Unificação, responsável pelas relações com o Norte, afirmou que não poderia confirmar se houve uma comunicação entre Kim e Trump. "Embora existam canais de comunicação entre as partes, não podemos verificar o conteúdo específico das mensagens", afirmou um porta-voz.

Trump voltou a colocar em dúvida na segunda-feira o apoio dos Estados Unidos tanto à Coreia do Sul como aos aliados da Otan, que se recusam a contribuir para a guerra contra o Irã.

"Um momento. Temos 39.000 soldados lá, protegendo-os de Kim Jong Un, o vizinho do lado, e vocês não vão nos ajudar em uma operação militar muito simples no Irã. Isso é estranho", disse o presidente republicano. "Não podemos ficar por aí protegendo todos estes países, especialmente quando eles não estão lá para nos ajudar", acrescentou.

O governo dos Estados Unidos mantém 28.500 soldados na Coreia do Sul para reforçar as defesas do país, um legado da Guerra da Coreia de 1950-1953, que terminou com um armistício, e não com um tratado de paz.

Mas as críticas repetidas de Trump às alianças de longa data de Washington deixam em dúvida os compromissos dos Estados Unidos com a segurança no leste asiático. O anúncio da redução das manobras ocorreu no momento em que o único porta-aviões americano que opera na região do Pacífico, o USS George Washington, está sendo deslocado ao Oriente Médio para substituir o USS Lincoln.

O Lincoln é motivo de preocupação devido à saúde mental da tripulação e por problemas de abastecimento após uma missão prolongada.

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