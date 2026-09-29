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Internacional Aliados da Otan e da UE se unem em apoio à Estônia após 'sabotagem' atribuída à Rússia Incêndio começou na noite de 15 de agosto em um prédio da Milrem Robotics, empresa especializada em drones terrestres, em Tallinn, sem causar vítimas ou danos significativos

Líderes europeus e da Otan se uniram nesta terça-feira (29) para apoiar a Estônia, após Tallinn denunciar um "ato de sabotagem" russo cometido em agosto contra uma empresa de armamentos, acusação que o Kremlin negou.

A Estônia, membro da UE e da Otan, acusou a Rússia de realizar diversas provocações híbridas desde o início da invasão da Ucrânia em 2022.

O ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsahkna, anunciou nesta terça-feira (29) no X que Tallinn podia "concluir com certeza que o ataque incendiário contra as instalações da Milrem Robotics (empresa de armamentos) foi um ato de sabotagem encomendado pelos serviços especiais da Federação Russa".

Based on the information collected by the Estonian Internal Security Service @kaitsepolitsei we can conclude with certainty that the arson attack on Milrem Robotics premises that took place on the night of 14–15 august in Tallinn was an act of sabotage ordered by the special… — Margus Tsahkna (@Tsahkna) September 29, 2026

Segundo Tsahkna, os autores do ataque foram presos e "não representam mais uma ameaça".

O incêndio começou na noite de 15 de agosto em um prédio da Milrem Robotics, empresa especializada em drones terrestres, em Tallinn, sem causar vítimas ou danos significativos.

O Kremlin rejeitou as acusações.

"Essas declarações são infundadas, irracionais, não refletem em nada a realidade e não se baseiam em nenhum argumento", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, a repórteres.

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