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Internacional

Aliados da Otan e da UE se unem em apoio à Estônia após 'sabotagem' atribuída à Rússia

Incêndio começou na noite de 15 de agosto em um prédio da Milrem Robotics, empresa especializada em drones terrestres, em Tallinn, sem causar vítimas ou danos significativos

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Margus Tsahkna, Ministro das Relações Exteriores da República da EstôniaMargus Tsahkna, Ministro das Relações Exteriores da República da Estônia - Foto: Paul Morigi/Getty Images North America/Getty Images Via AFP

Líderes europeus e da Otan se uniram nesta terça-feira (29) para apoiar a Estônia, após Tallinn denunciar um "ato de sabotagem" russo cometido em agosto contra uma empresa de armamentos, acusação que o Kremlin negou.

A Estônia, membro da UE e da Otan, acusou a Rússia de realizar diversas provocações híbridas desde o início da invasão da Ucrânia em 2022.

O ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsahkna, anunciou nesta terça-feira (29) no X que Tallinn podia "concluir com certeza que o ataque incendiário contra as instalações da Milrem Robotics (empresa de armamentos) foi um ato de sabotagem encomendado pelos serviços especiais da Federação Russa".

 

Segundo Tsahkna, os autores do ataque foram presos e "não representam mais uma ameaça".

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O incêndio começou na noite de 15 de agosto em um prédio da Milrem Robotics, empresa especializada em drones terrestres, em Tallinn, sem causar vítimas ou danos significativos.

O Kremlin rejeitou as acusações.

"Essas declarações são infundadas, irracionais, não refletem em nada a realidade e não se baseiam em nenhum argumento", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, a repórteres.

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