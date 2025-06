Aliados de Putin sugerem uso de armas nucleares na Ucrânia após ataques dentro da Rússia

Drones ucranianos destruíram vários aviões militares da Rússia no fim de semana, na "Operação Teia de Aranha". O ataque deixou o presidente russo, Vladimir Putin, em uma posição difícil. Para não demonstrar fraqueza, ele precisa dar uma resposta dura. Alguns blogueiros, estrategistas militares, ex-agentes da KGB e assessores ligados a Putin defenderam nos últimos dias o uso de armas nucleares.

A possibilidade de usar armas nucleares na Ucrânia vem sendo cogitada desde o início da guerra, mas sempre por figuras extremistas e em tom de ameaça. Após os ataques ucranianos, porém, a ideia ganhou corpo na mídia pró-Kremlin, com analistas, canais na internet e blogueiros pedindo vingança - muitos defendendo o uso do arsenal atômico.

"Depois da nuvem em forma de cogumelo (referência a uma bomba nuclear), a gente pensa em quem mentiu, errou e assim por diante", diz uma publicação do canal Two Majors, que tem mais de um milhão de inscritos no Telegram. Os ataques ucranianos, segundo o canal, oferecem muito mais do que um pretexto, uma razão para bombardear a Ucrânia.