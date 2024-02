Aliados indicam à Ucrânia que será improvável recuperar território perdido para a Rússia

A- A+

Quanto mais a guerra na Ucrânia se prolongar, mais difícil será para que seus aliados concordem em garantir a assistência necessária para vencer a guerra. É sobretudo nos Estados Unidos, com o desacordo entre Democratas e Republicanos em continuar com o apoio militar, onde se torna claro que a Ucrânia está cada vez mais enfraquecida na cena internacional.



A mudança no discurso do presidente americano, Joe Biden, no encontro com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, em dezembro passado, em Washington, não passou despercebida.

— Continuaremos a fornecer armas à Ucrânia enquanto for possível — disse Biden, que até então mantinha a promessa de apoio “enquanto for necessário”.

Os países que compõem o G-7 comprometeram-se, em julho de 2023, a estabelecer planos bilaterais de segurança com a Ucrânia durante dez anos. O primeiro acordo foi apresentado em janeiro, com o Reino Unido. No entanto, o Washington Post revelou, em 27 de janeiro, que o plano de Biden, segundo fontes do governo, contempla um nível de assistência à Ucrânia que lhe permita travar os avanços russos, mas descarta a possibilidade de recuperar os 18% do território ucraniano nas mãos do Kremlin.

Mensagens a este respeito também chegaram da Alemanha. Christoph Heusgen, diretor da Conferência de Segurança de Munique (fórum de referência entre governos para debate sobre conflitos militares), ex-embaixador da Alemanha nas Nações Unidas e conselheiro da chanceler Angela Merkel, afirmou em 31 de janeiro que o fim do conflito passa inevitavelmente por uma situação como a dos acordos de Minsk, de 2015, em que foi acordado um cessar-fogo entre a Ucrânia e os separatistas pró-Rússia na região de Donbas.

— Já devemos pensar em como pôr fim a isto, temos de chegar a uma situação como a de 2015, quando Vladimir Putin reconheceu Petro Poroshenko como presidente da Ucrânia — disse Heusgen ao canal de TV ARD. — Putin disse que com este governo não quer fazer a paz. Isto tem de mudar, é preciso aceitar Zelensky. E este tem que saber qual preço está disposto a pagar, como em Minsk. Não vejo outra alternativa.

A rede de televisão americana NBC informou, em novembro passado, que em uma reunião de ministros da Defesa, diplomatas americanos e europeus perguntaram aos seus homólogos ucranianos "do que poderiam abrir mão para chegar a um acordo de paz com a Rússia". As fontes consultadas pela NBC indicaram que a discussão foi “delicada”.



Zelensky não mudou nem um pouco em relação à sua chamada Fórmula da Paz: o fim da guerra só será possível se Moscou retirar suas tropas da Ucrânia e devolver todos os territórios ocupados. A posição oficial dos governos aliados é que apoiarão as condições que a Ucrânia exigir para negociar com Moscou.

— Não podemos permitir que a Rússia vença. Devemos dar à Ucrânia o apoio que lhe permita negociar a paz nas melhores condições — disse o presidente francês Emmanuel Macron, em 20 de dezembro, admitindo que “há países europeus que possivelmente começam a duvidar” da chance de vitória de Kiev.

O presidente da Polônia, Andrzej Duda, afirmou na sexta-feira, na televisão Channel Zero, que não estava claro para ele se a península da Crimeia poderia voltar ao controle da Ucrânia, mas expressou confiança de que as províncias de Donbas seriam libertadas.

O problema da Ucrânia é que, como o próprio Zelensky reiterou em janeiro deste ano, nunca recebeu apoio suficiente para vencer a guerra, apenas para resistir. O orçamento da Defesa russo para 2024 é mais de três vezes superior ao da Ucrânia, considerando as melhores previsões para a transferência de fundos europeus e americanos. O comandante-chefe das Forças Armadas ucranianas, Valeri Zaluzhni, escreveu um ensaio para a CNN no qual defende que o Ocidente não tem recursos suficientes e não fornece a assistência necessária para fazer recuar as tropas invasoras. A alternativa seria desenvolver uma nova estratégia de máxima eficiência com os recursos tecnológicos disponíveis, explorando especialmente o uso de drones.

“Devemos ter em conta uma redução no apoio militar de aliados-chave, que estão envolvidos nas suas próprias tensões políticas. Os arsenais de mísseis, defesas aéreas e munições de artilharia dos nossos parceiros estão cada vez mais esgotados”, escreveu.

Oleksandr Daniliuk, antigo conselheiro do Ministério da Defesa ucraniano e da liderança das Forças Armadas, publicou um artigo para o RUSI, um dos principais institutos de estudos de defesa do Reino Unido, alertando as vozes que sugerem que se aproxima o momento de negociar com a Rússia

“A ameaça de que a ajuda à Ucrânia acabe ou seja reduzida só aumentará no futuro”, escreveu. “Qualquer tentativa de concluir [a guerra] com um tratado de paz com a Rússia, segundo o qual a Ucrânia pudesse sobreviver apesar de perder território e soberania, seria outro acordo de Minsk, dando a Putin uma pausa estratégica para preparar uma nova agressão.”

Acadêmicos a favor da negociação

O jornal alemão Der Spiegel publicou, em dezembro passado, que o chefe da chancelaria alemã, Wolfgang Schmidt, apresentou em uma reunião, como exemplo da estratégia a ser seguida, as propostas do acadêmico norte-americano Samuel Charap, pesquisador do think tank RAND. Charap defende que a solução do conflito passa inevitavelmente por assumir que a Ucrânia não conseguirá recuperar todo o seu território, e que a guerra deve terminar o mais rapidamente possível porque, caso contrário, corre-se o risco crescente de uma escalada bélica que afete diretamente os países da Otan.

Charap não é o único que defende posições semelhantes no mundo acadêmico. Anthony King, diretor do Instituto de Estudos de Estratégia e Segurança da Universidade de Exeter, no Reino Unido, publicou em 29 de janeiro, no jornal Moscow Times, que a melhor posição para a Ucrânia “é uma estratégia defensiva agressiva”.

“A Rússia poderia manter as terras que invadiu ilegalmente, mas o preço de se tentar uma nova agressão seria catastrófico. A Ucrânia precisa assegurar o terreno que ocupa agora e tornar impossível à Rússia invadi-lo”, explicou.

“A Ucrânia tem direito à reintegração total dos seus territórios, o que seria desejável em um mundo ideal, mas será uma estratégia realista para 2024?”, pergunta King, ao que ele próprio responde: “Parece improvável. Uma estratégia ucraniana maximalista poderia enfraquecer o apoio ocidental, em vez de fortalecê-lo.”

Coreia como referência

Stephen Kotkin, professor da Universidade de Stanford e um dos mais renomados historiadores da história da Rússia e dos países que formaram o seu império, argumentou que a melhor opção para a Ucrânia é desistir, pelo menos temporariamente, dos territórios ocupados. A tese de Kotkin é que “o tempo de vencer a guerra” já passou e agora “a paz deve ser conquistada”. O precedente histórico mais semelhante, segundo Kotkin, seria o da península coreana, com uma parte, a Coreia do Sul, rica e com um modelo de democracia liberal que mostra o isolamento da parte norte.

O ex-comandante supremo das forças da Otan James Stavridis se referiu a isto numa entrevista em 28 de Janeiro. O almirante americano, segundo The Hill, indicou que o momento ideal para negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia virá depois das eleições presidenciais dos EUA, em Novembro de 2024. Stavridis observou que, na sua opinião, tudo indica que o conflito terminará com um divisão da Ucrânia, como na Coreia.

Mas há outra questão determinante: se a Rússia está disposta a negociar. Fontes do Kremlin explicaram, em dezembro passado ao The New York Times e em janeiro deste ano à Bloomberg, que Putin tinha transmitido à Casa Branca, através de canais não oficiais, o seu interesse em concordar com a paz, aceitando mesmo a adesão da Ucrânia à Otan. A Casa Branca descartou que Moscou esteja realmente interessada em abrir um processo de negociação.

Em um breve ensaio publicado em janeiro, o general da reserva norueguês Arne Bard Dalhaug resumiu o que a maioria dos analistas de defesa conclui: que a Rússia controla a guerra, vê o Ocidente como enfraquecido e, portanto, não tem incentivos para ceder.

“O Kremlin não vê razão para acabar com a guerra. As dúvidas ocidentais convencem Putin de que a Otan não tem energia suficiente para se envolver na guerra como a Rússia”, escreveu.

