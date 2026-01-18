Dom, 18 de Janeiro

Aliança da Otan está em jogo por ameaça tarifária dos EUA pela Groenlândia, diz chanceler

Lars Lokke Rasmussen falou sobre a situação envolvendo o presidente Trump e o território dinamarquês

Groenlândia virou ponto de disputa entre EUA e Europa Groenlândia virou ponto de disputa entre EUA e Europa  - Foto: Alessandro Rampazzo/AFP

A ordem mundial "tal como a conhecemos" e o futuro da aliança da Otan estão em jogo pela ameaça tarifária do presidente americano, Donald Trump, alertou, neste domingo (18), o ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, que disse não duvidar do apoio europeu.

"Não tenho nenhuma dúvida de que existe um forte apoio europeu", assegurou o chanceler dinamarquês, Lars Lokke Rasmussen, em visita à Noruega, país que também esta sob a ameaça tarifária dos Estados Unidos por participar de uma missão neste território autônomo da Dinamarca, que o presidente americano diz que quer tomar.

• Europeus se mobilizam frente às ameaças dos EUA sobre a Groenlândia

• Trump anuncia tarifas à Europa e condiciona suspensão à compra da Groenlândia

• Milhares de manifestantes pedem em Copenhague que Trump se afaste da Groenlândia

