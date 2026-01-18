A- A+

Relações Exteriores Aliança da Otan está em jogo por ameaça tarifária dos EUA pela Groenlândia, diz chanceler Lars Lokke Rasmussen falou sobre a situação envolvendo o presidente Trump e o território dinamarquês

A ordem mundial "tal como a conhecemos" e o futuro da aliança da Otan estão em jogo pela ameaça tarifária do presidente americano, Donald Trump, alertou, neste domingo (18), o ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, que disse não duvidar do apoio europeu.

"Não tenho nenhuma dúvida de que existe um forte apoio europeu", assegurou o chanceler dinamarquês, Lars Lokke Rasmussen, em visita à Noruega, país que também esta sob a ameaça tarifária dos Estados Unidos por participar de uma missão neste território autônomo da Dinamarca, que o presidente americano diz que quer tomar.

