CARNAVAL 2026 Aliança e Olinda sediam o 34° Encontro Estadual dos Maracatus de Baque Solto de Pernambuco Evento cultural homenageará folgazões que participaram de todas as edições do encontro

O 34º Encontro Encontro Estadual dos Maracatus de Baque Solto de Pernambuco tem início no domingo (15), a partir das 17h, em Aliança, na Mata Norte doestado, e continua na segunda-feira (16), em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. O encerramento ocorre na terça-feira (17), apenas na primeira cidade.

Em Olinda, o local será a Ilumiara Zumbi, na Cidade Tabajara; no domingo, o Encontro vai ocorrer no Pátio da Cultura de Aliança; e na terça-feira, no Terreiro Lêda Alves, localizado na sede da Associação dos Maracatus de Baque Solto de Pernambuco, na cidade de Aliança.

Produzido e organizado pelos próprios Maracatus de Baque Solto por meio da sua Associação, o evento atualmente faz parte do Calendário dos Carnavais de Aliança, de Olinda e de Pernambuco.

O encontro conta com a participação de mais de 15 mil folgazões, que são brincantes de Maracatu de Baque Solto, e integrantes dos mais de 100 Maracatus de Baque Solto de Pernambuco filiados à Associação. O mais antigo, o Maracatu Cambindinha de Araçoiaba, com 111 anos, e o caçula, Maracatu Águia Misteriosa de Chã de Alegria, estarão presentes no evento.

Além disso, o encontro presta homenagens à Moca Salustiano, Dama do Paço do Piaba de Ouro, Célia da Águia Misteriosa de Nazaré da Mata, Dona Zefinha da Cambinda Estrela de Aliança, Seu João do Leão Teimoso de Paudalho, Ném do Pavão Dourado de Tracunhaém e Zé Mamão do Leão Coroado de Lagoa de Itaenga.

Nos terreiros em Olinda e em Aliança, as apresentações não têm horário previsto para acabar, dado que nos três dias se apresentam Maracatus de Baque Solto de 22 municípios pernambucanos que se deslocam da Região da Mata Norte, da Mata Sul, do Agreste Setentrional e da Região Metropolitana do Recife.

Nas apresentações, o Mestre de cada Maracatu entoa as loas em marchas, sambas e galopes acompanhados do Terno, orquestras de sopro e percussão, enquanto no terreiro, os caboclos, baianas e arreiamá, conduzidos pelo Mestre Caboclo, se exibem fazendo manobras.

Em 2026, o evento reafirma o resgate, a persistência, a criatividade e, acima de tudo, o ponto de encontro cultural de celebração e valorização da cultura popular pernambucana.

Serviço: Maracatu de Baque Solto Patrimônio Imaterial do Brasil

34° Encontro Estadual dos Maracatus de Baque Solto de Pernambuco - 2026

15/02 – Domingo

Local: Pátio da Cultura, no Centro de Aliança

Horário: 17h

16/02 – Segunda-feira

Local: Ilumiara Zumbi, na Cidade Tabajara - Olinda/PE

Horário: 11h

17/02 – Terça-feira

Local: Terreiro Lêda Alves, na ede da Associação. dos Maracatus de Baque Solto de Pernambuco - Aliança/PE

Horário: a partir das 8h

