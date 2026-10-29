Aliança Medicinal representa Pernambuco na WeCann Summit em Campinas

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A Aliança Medicinal, associação de pacientes sediada em Olinda e primeira fazenda urbana de Cannabis para fins terapêuticos do Brasil, participa da 4ª edição do WeCann Summit, que ocorre desta quinta-feira (29) a sábado (31), no Royal Palm Hall, em Campinas, no estado de São Paulo;



O congresso reúne médicos brasileiros e internacionais para discutir o desenvolvimento da medicina endocanabinoide e experiências clínicas.





A instituição pernambucana, que atende cerca de 18 mil associados em todo o país com a produção de óleos medicinais em contêineres climatizados, leva ao evento debates sobre as novas diretrizes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Atualmente, a Aliança Medicinal atende cerca de 18 mil associados em todo o país com a produção de óleos medicinais. Foto: Arthur Botelho/Folha de Perrnambuco



O conjunto de Resoluções da Diretoria Colegiada (RDCs) publicado este ano atualizou registros para pesquisas científicas (1.012/2026), cultivo destinado a finalidades medicinais (1.013/2026), regulação de associações sem fins lucrativos (1.014/2026) e fabricação/importação de produtos de Cannabis para uso medicinal humano (1.015/2026).



O novo cenário amplia o debate sobre a segurança jurídica das associações, as condições para o desenvolvimento de pesquisas e os desafios de acesso dos pacientes a tratamentos prescritos por profissionais de saúde, considerando as evidências científicas disponíveis.



Para o diretor-executivo da Aliança Medicinal, Ricardo Hazin Asfora, a presença no encontro reforça a busca pelo alinhamento com a comunidade médica científica.



"Este convite é uma resposta ao nosso propósito de estarmos sempre alinhados às necessidades médicas e do paciente. Este é o nosso norte desde o início do trabalho, criando conexão com os avanços, o que há de mais moderno nos cenários da saúde no Brasil e no exterior", afirmou.





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