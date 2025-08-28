Sex, 29 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta29/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mata Norte

Aliança: motorista de carreta morre após veículo tombar em curva e atingir árvore na BR-408

Sinistro de trânsito aconteceu por volta das 4h desta quinta-feira (28), no quilômetro 35 da rodovia

Reportar Erro
Motorista não resistiu e morreu no localMotorista não resistiu e morreu no local - Foto: PRF/Divulgação

O motorista de uma carreta bitrem morreu após perder o controle do veículo em uma curva na BR-408, em Aliança, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

O sinistro de trânsito aconteceu por volta das 4h desta quinta-feira (28), no quilômetro 35 da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma curva, o condutor perdeu o controle da carreta, que tombou e atingiu a proteção metálica lateral da via e uma árvore.

Leia também

• Estudantes da rede pública do Recife participam do Conexão Juventudes 2025 nesta sexta-feira (29)

• Recife: moto é esmagada por carreta e pega fogo em acidente que deixou dois feridos na BR-101

• Jovem é atropelado por viatura da Polícia Militar e é internado em estado grave

O motorista não resistiu e morreu no local. Além da PRF, também estiveram no local o Instituto de Criminalística e o Corpo de Bombeiros.

A Polícia Civil de Pernambuco vai investigar o acidente.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter