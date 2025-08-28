Mata Norte
Aliança: motorista de carreta morre após veículo tombar em curva e atingir árvore na BR-408
Sinistro de trânsito aconteceu por volta das 4h desta quinta-feira (28), no quilômetro 35 da rodovia
O motorista de uma carreta bitrem morreu após perder o controle do veículo em uma curva na BR-408, em Aliança, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.
O sinistro de trânsito aconteceu por volta das 4h desta quinta-feira (28), no quilômetro 35 da rodovia.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma curva, o condutor perdeu o controle da carreta, que tombou e atingiu a proteção metálica lateral da via e uma árvore.
O motorista não resistiu e morreu no local. Além da PRF, também estiveram no local o Instituto de Criminalística e o Corpo de Bombeiros.
A Polícia Civil de Pernambuco vai investigar o acidente.