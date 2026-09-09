A- A+

Zona da Mata Norte Aliança: PM fica ferido e filho, de 20 anos, morre em colisão entre moto e caminhão na BR-408 Segundo a PRF, as vítimas estavam na moto. O veículo teria parado na pista para fazer um retorno, quando foi atingido pelo caminhão que trafegava na área

Um jovem de 20 anos morreu e o pai dele, um policial militar, ficou ferido após uma colisão entre uma motocicleta e um caminhão em trecho da BR-408 em Aliança, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. O caso aconteceu na tarde dessa terça-feira (8), no quilômetro 30 da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam na moto. O veículo teria parado na pista para fazer um retorno, quando foi atingido pelo caminhão que trafegava na área.

O jovem, que estava na garupa da motocicleta, não resistiu ao impacto e morreu no local. O pai, PM que conduzia o veículo, ficou preso sob o caminhão. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado e fez a retirada da vítima com o uso de almofadas pneumáticas.



Após o resgate, o policial ferido, que não teve nome e idade divulgados, foi encaminhado ao Hospital de Aliança. A PRF destacou que a equipe aeromédica da corporação que atua em conjunto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para realizar o transporte do condutor para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife.



Segundo o HR, o homem segue internado, recebendo os cuidados da equipe multiprofissional da unidade de saúde.

A Polícia Militar de Pernambuco esteve no local do sinistro, por meio do 2º BPM, e informou que o motorista do caminhão não estava na área. A equipe da PRF recebeu a informação de que condutor saiu do local com receio de ser agredido, e destacou que o homem já foi contatado para se apresentar às autoridades.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) está investigando o caso por meio da Delegacia de Aliança.

Veja também