A- A+

China Alibaba Group é multado em US$ 1 bi por reguladores chineses Multa pode representar fim de investigação financeira sobre o império de Jack Ma. Ações da empresa começam a subir com divulgação de penalidade

O banco central da China multou o Ant Group, afiliado do conglomerado Alibaba, em cerca de US$ 1 bilhão. Os reguladores chineses disseram que a penalidade foi uma resposta a violações de leis e regulamentos, incluindo governança corporativa, proteção ao consumidor e requisitos contra lavagem de dinheiro. A multa pode representar o fim de uma ampla investigação financeira que pesa sobre o império do bilionário Jack Ma.

De acordo com o FT, o Banco Central Chinês e os reguladores divulgaram comunicado, onde afirmam que o braço financeiro do Alibaba Group resolveu grande parte do problemas e está entrando em um período de “regulamentação normalizada”.

A multa é uma das maiores contra uma empresa de internet no país e busca concluir um longo processo de reestruturação do Ant Group e de investigação das autoridades, depois que o Ant Group descartou uma oferta pública inicial de ações estimada em US$ 37 bilhões. O exame das autoridades começou após um discurso de Ma em 2020 no qual ele criticou reguladores e bancos estatais, o que desencadeou uma campanha em Pequim para controlar os titãs da internet.

Em nota, o Ant Group disse que vai cumprir a determinação das autoridades e vai aprofundar seu processo de governança e compliance.

Ações da Alibaba começam a subir

Após anuncio do governo Chinês e do Ant, as ações do Alibaba subiram 3,4% em Hong Kong nesta sexta-feira. Os American Depositary Receipts da empresa subiram cerca de 2,6% nas negociações de pré-mercado antes da abertura das bolsas de Nova York. O Alibaba detém uma fatia de 33% no Ant Group, e o bilionário chines Jack Ma é o fundador das duas empresas.

Segundo analistas de mercado, a avaliação é que a multa marca o fim do processo de investigação sobre o grupo e que, apesar de alto, o valor é administrável para uma empresa desse porte. Além disso o pagamento da multa vai permitir que o grupo busque uma licença de holding financeira, retome o crescimento e, eventualmente, ressuscite os planos de uma oferta pública inicial.

Veja também

Guerra Zelensky se reúne com o presidente turco em viagem para pressionar a Otan