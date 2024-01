A- A+

Saúde Alimentação saudável é o tema do segundo dia de palestras do Sipatma na Folha de Pernambuco A nutricionista Jordania Veloso deu dicas de refeições mais saudáveis para o dia a dia e evitar problemas futuros

Dando continuidade à Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho e Meio Ambiente (Sipatma), a Folha de Pernambuco recebeu, na tarde desta terça (23), a nutricionista Jordania Veloso, que fez palestra sobre alimentação para uma vida mais saudável.

Com a presença dos funcionários da empresa, a nutricionista chamou atenção para a alimentação do dia a dia, recomendando que as pessoas evitem alimentos processados e ultraprocessados e deem preferência para os in natura.

“Para uma alimentação saudável, a gente não isola apenas um nutriente, mas uma combinação de alimentos, né? E aí nós precisamos incluir os alimentos in natura, que são aqueles obtidos diretamente das plantas da natureza que não teve nenhuma alteração e os alimentos minimamente processados”, disse Jordania, que também explicou que é necessário evitar os processados e os ultraprocessados, porque esses são os que aumentam o risco de doenças crônicas não transmissíveis como também o envelhecimento precoce.

Jordania também citou as quatro leis da boa alimentação, que são: lei de quantidade, lei de qualidade, lei da harmonia e lei da adequação, que servem para manter um bom crescimento, manutenção e desenvolvimento saudáveis. Seguindo esse modelo, é possível evitar doenças e uma velhice senil.

A nutricionista deu algumas dicas no cuidado com a alimentação. Entre eles estão a hidratação (cerca de 3 litros de água por dia), higienização dos alimentos antes do preparo ou consumo e procurar consumi-los in natura e dar preferência para aqueles com fibras.

Outro ponto de atenção da palestra foi para evitar pular as refeições as realizá-las com atenção plena. A prática consiste na importância de estar atento ao momento presente, com consciência aos sinais do corpo, pensamentos, sentimentos e sensações ao ter contato com a aparência, aroma, textura e sabor dos alimentos.

A profissional também abordou como a alimentação pode afetar a saúde do sono. Nesse caso, ela recomenda evitar o uso de telas, o consumo de alimentos gordurosos e estimulantes e até mesmo fazer atividades físicas mais desgastantes antes da hora de dormir.

A Sipatma segue durante toda a semana, com cursos e palestras. Nesta quarta-feira (24), os funcionários vão participar do curso da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e na quinta (25), a palestra é da enfermeira Jamilly.

As conversas da semana têm como principal objetivo trazer equilíbrio entre a saúde e o bem-estar no ambiente de trabalho.

Veja também

União Europeia Para chefe da diplomacia da UE, 2024 será "crucial" no combate à desinformação