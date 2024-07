Alimentação durante a vida pode ser a chave para manter cérebro afiado após os 70, comprova estudo

A- A+

Ter uma boa dieta desde a infância, juventude e meia-idade pode ajudar a manter o cérebro funcionando bem na terceira idade, de acordo com um novo estudo realizado por pesquisadores da Universidade Tufts, nos Estados Unidos.



A pesquisa se soma a uma série de estudos que mostram que uma dieta saudável pode ajudar a afastar a doença de Alzheimer e o declínio cognitivo relacionado à idade.

Enquanto estudos anteriores se concentraram nos hábitos alimentares de pessoas na faixa dos 60 e 70 anos, o novo estudo é o primeiro a rastrear a dieta e a capacidade cognitiva ao longo da vida — dos 4 aos 70 anos — e sugere que as ligações podem começar muito antes do que se reconhecia anteriormente.





"Nossas descobertas também fornecem novas evidências sugerindo que melhorias nos padrões alimentares até a meia-idade podem influenciar o desempenho cognitivo e ajudar a mitigar, ou diminuir, o declínio cognitivo em anos posteriores”, afirma Kelly Cara, pesquisadora da Escola de Ciência e Política Nutricional Gerald J. e Dorothy R. Friedman da Universidade Tufts.

Para a nova pesquisa, os cientistas usaram dados de mais de 3 mil adultos do Reino Unido que foram matriculados quando crianças em um estudo chamado National Survey of Health and Development. Eles forneceram dados sobre ingestão alimentar, resultados cognitivos e outros fatores por meio de questionários e testes ao longo de mais de 75 anos.

Os pesquisadores descobriram que a qualidade alimentar estava intimamente ligada às tendências em geral, ou capacidade cognitiva "global". Por exemplo, apenas cerca de 8% das pessoas com dietas de baixa qualidade sustentaram alta capacidade cognitiva e apenas cerca de 7% das pessoas com dietas de alta qualidade sustentaram baixa capacidade cognitiva ao longo do tempo em comparação com seus pares.

O desempenho cognitivo, ou capacidade de raciocínio, pode continuar melhorando até a meia-idade, mas normalmente começa a declinar após os 65 anos.

A capacidade cognitiva pode ter impactos importantes na qualidade de vida e independência à medida que envelhecemos. Por exemplo, na idade de 68-70, os participantes no grupo cognitivo mais alto mostraram uma retenção muito maior de memória de trabalho, velocidade de processamento e desempenho cognitivo geral em comparação com aqueles no grupo cognitivo mais baixo.

Além disso, quase um quarto dos participantes no grupo cognitivo mais baixo mostrou sinais de demência neste momento, enquanto nenhum daqueles no grupo cognitivo mais alto mostrou sinais de demência.

"Isso sugere que as ingestões alimentares no início da vida podem influenciar nossas decisões alimentares mais tarde na vida, e os efeitos cumulativos da dieta ao longo do tempo estão ligados à progressão de nossas habilidades cognitivas globais", disse Cara.

Os pesquisadores afirmam que os alimentos mais saudáveis, são aquela dieta rica em alimentos vegetais que contenham altos níveis de antioxidantes e gorduras mono e poli-insaturadas, que podem promover a saúde do cérebro ao reduzir o estresse oxidativo e melhorar o fluxo sanguíneo para o cérebro.

"Padrões alimentares ricos em grupos de alimentos vegetais integrais ou menos processados, incluindo vegetais de folhas verdes, feijões, frutas e grãos integrais, podem ser mais protetores", afirma Cara.

Os pesquisadores, entretanto, afirmam que mais estudos são necessários para determinar se os resultados se aplicariam a populações com maior diversidade racial, étnica e alimentar.

