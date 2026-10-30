Alimentos ultraprocessados pode comprometer a saúde sexual masculina, alerta especialistas

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O especialista em cirurgia reconstrutiva do pênis e saúde sexual masculina, o Dr. François Peinado, destacou que "o consumo habitual de alimentos ultraprocessados pode comprometer a saúde sexual masculina", uma vez que "dietas ricas nesses produtos estão associadas a alterações vasculares e metabólicas que podem afetar a função erétil".

A ingestão de alimentos industrializados "está associada à inflamação crônica de baixo grau, ao estresse oxidativo e à disfunção endotelial, alterações que podem comprometer os mecanismos vasculares dos quais depende a ereção", destacou ele, e é que a ereção "depende da capacidade das artérias penianas de se dilatarem e permitirem o fluxo sanguíneo".

Nesse sentido, Peinado afirmou que "qualquer fator que danifique o endotélio, a camada interna dos vasos sanguíneos, pode afetar esse mecanismo".

"A disfunção erétil não deve ser considerada apenas um problema sexual", sustentou ele; por isso, em seguida, declarou que os produtos em questão "podem alterar mecanismos relacionados ao metabolismo, ao controle do apetite e à resposta inflamatória".

"Os problemas de ereção podem ser uma manifestação precoce de doença vascular e, em muitos casos, surgir anos antes de um infarto do miocárdio ou de um AVC", continuou ele, acrescentando que "muitos pacientes que procuram atendimento por problemas de ereção apresentam alterações metabólicas subjacentes, como resistência à insulina, hipertrigliceridemia, aumento do perímetro abdominal ou hipertensão arterial", fatores que "estão intimamente relacionados a dietas ricas em alimentos ultraprocessados".

Queda da Testosterona

Além disso, ele explicou que o consumo crônico de alimentos ultraprocessados "favorece o aumento da gordura visceral, que atua como um órgão endócrino e aumenta a atividade da aromatase, a enzima que converte a testosterona em estrogênios". "A queda nos níveis de testosterona pode se traduzir em diminuição do desejo sexual, fadiga, perda de massa muscular e piora da função erétil", afirmou ele, acrescentando que "a isso se soma o possível efeito de certos desreguladores endócrinos presentes em embalagens plásticas ou aditivos, que poderiam interferir na função hormonal".

Por outro lado, ele afirmou que "padrões alimentares baseados em alimentos frescos e minimamente processados, como a dieta mediterrânea, estão associados a uma melhora da função endotelial, uma redução da inflamação, um melhor controle metabólico e uma potencial melhora da função erétil". Por isso, ele considera que "não se trata de substituir os tratamentos, mas de integrá-los em uma visão mais ampla".

No entanto, ele incentivou a redução do consumo, o que "tem implicações para a saúde vascular, o equilíbrio hormonal e a função sexual masculina". "A nutrição é, provavelmente, uma das ferramentas terapêuticas mais poderosas que temos, embora nem sempre a utilizemos com a mesma intensidade que um medicamento", concluiu.

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