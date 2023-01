A- A+

Recife Alimentos vendidos em praias do Recife são alvo de inspeção a partir deste final de semana Ambulantes, barraqueiros e comerciantes dos quiosques irão receber orientações sobre acondicionamento e cuidados com os produtos oferecidos

A chegada de janeiro, mês que combina férias escolares e verão, lança alerta sobre alimentos comercializados para quem frequenta a orla. Por isso, a Prefeitura do Recife faz, nestes sábado (7) e domingo (8), das 8h30 às 12h, inspeções nas praias de Brasília Teimosa, Pina e Boa Viagem.

A ação, conduzida pela Vigilância Sanitária (Visa) e de caráter educativo, tem o objetivo de evitar a ocorrência de doenças transmitidas por alimentos vendidos pelos ambulantes, barraqueiros e comerciantes dos quiosques da orla.

O trabalho terá parceria de fiscais da Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon) e da Polícia Militar de Pernambuco.

Durante os fins de semana de janeiro e fevereiro, as equipes atuarão percorrendo a faixa de areia e os quiosques instalados ao longo da orla recifense.

“Durante os sábados e domingos, iremos inspecionar cerca de 476 barraqueiros, 60 quiosques e 700 ambulantes cadastrados pela Secon. Vamos levar orientações educativas para os comerciantes sobre o acondicionamento dos alimentos, verificando a sua conservação, condições de armazenamento, procedência dos produtos, prazo de validade e se o gelo utilizado para consumo possui o selo fiscal”, detalha a gerente da Visa Recife, Daniele Feitosa.

A vigilância também abordará os banhistas para passar orientações sobre o consumo dos alimentos vendidos nas praias. Os frequentadores serão alertados para ficarem atentos aos aspectos do produto, seja quanto ao odor, à aparência ou consistência dos alimentos.

Orientações

Uma das principais orientações da Vigilância Sanitária diz respeito à temperatura dos alimentos e a forma correta de acondicionamento, para protegê-los de poeira, saliva e insetos, por exemplo.

Outra recomendação é de que os comerciantes utilizem roupas limpas, de preferência de cor clara, e mantenham o cabelo protegido com touca, lenço ou boné.

Além disso, o gelo deve conter selo sanitário e os molhos, ketchups e maioneses devem ser oferecidos obrigatoriamente em sachês; embutidos, carnes, espetinhos e queijo coalho precisam ser mantidos sob refrigeração e apresentar o registro do órgão competente.

As frutas e verduras devem ser higienizadas previamente com água tratada e levadas já cortadas, armazenadas em recipientes limpos e com tampas. Materiais de vidro também não devem ser utilizados.

Caldinhos devem ser mantidos em garrafas térmicas e os ingredientes (ovo de codorna, milho, ervilha etc) devem ficar em reservatórios de plásticos com tampa, não reutilizáveis, sob refrigeração ou gelo. A mesma orientação vale para os sanduíches, sendo ideal que estejam bem acondicionados para preservar os ingredientes.

Os camarões devem ser vendidos em caixas térmicas, evitando exposição ao sol. Quem for comprar ostras, por se tratar de um produto altamente perecível e que absorve tudo que tem na água para se alimentar, é importante que o consumidor saiba a origem do molusco e observe se estão bem acondicionadas, em caixas térmicas fechadas e com gelo.

