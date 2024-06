Alinhamento de planetas e da Lua poderá ser visto neste sábado; saiba como

A- A+

A Lua e os planetas Júpiter, Marte e Saturno se alinharão em relação ao ponto de vista terrestre neste sábado, 29.

De acordo com a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa), o fenômeno poderá ser visto tanto do hemisfério norte, quanto do sul durante alguns dias. Mas, no sábado, o alinhamento alcançará seu ponto máximo, tornando-o mais fácil de visualizar.

Esse tipo de evento, chamado pela astronomia de conjunção, ocorre quando dois ou mais corpos celestes aparecem próximos no céu. É provocado pelo movimento de translação, realizado pelos planetas em torno do Sol, e pela Lua em torno da Terra.



Apesar de cada planeta ter a sua velocidade de translação e o seu prazo para realizar uma órbita completa - quanto mais distante um planeta está do Sol, mais tempo ele leva para dar uma volta em torno dele -, em alguns momentos suas posições podem se alinhar.

A parade of planets is underway, and for the next two days, the crescent Moon will join the crowd.



Where are you watching from? Share your planetary alignment photos with us—bonus points if the weather is good: https://t.co/9iX86VJF7K pic.twitter.com/eNFK1SOdBU — NASA (@NASA) June 23, 2022

Como assistir ao alinhamento dos planetas no Brasil?

- Segundo o Observatório Didático de Astronomia da Universidade Estadual Paulista (Unesp), o melhor horário para observar o alinhamento planetário é pouco antes de amanhecer. Em São Paulo, por exemplo, isso deve acontecer por volta das 6h25 do sábado. Em Brasília, às 6h15, e em Porto Alegre, às 7h20.



- O alinhamento poderá ser visto a olho nu, se o céu estiver limpo. Basta procurar pela conjunção dos astros próxima ao horizonte, na direção leste. Segundo a Nasa, planetas costumam ter um brilho intenso que, diferentemente das estrelas, se mexe ou aparenta piscar.



- Se utilizar binóculos ou telescópio, a visão será de cada corpo celeste. Isso porque, como eles estão distantes uns dos outros no espaço, ao focar com visão ampliada, não será possível ver o alinhamento.



