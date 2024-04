A- A+

PRODUTO QUÍMICO Alisante de cabelo causa falência dos rins em mulher de 26 anos; entenda Caso foi relatado por médicos na revista acadêmica New England Journal of Medicine

Uma mulher de 26 anos foi diagnosticada com insuficiência renal aguda, uma perda repentina da função dos rins, após rotina de alisamentos no cabelo com produto químico que contém ácido glioxílico. Dentre os sintomas apresentados, foram descritos náuseas e vômitos, diarreia, febre e dores nas costas.

O caso, que ocorreu na Tunísia, foi descrito na revista acadêmica New England Journal of Medicine. Os pesquisadores alertaram para os riscos associados ao ácido glioxílico (e seus derivados, como o ácido glicólico), muito popular em tratamentos de alisamento de cabelo brasileiros e sem formaldeído.

Ao serem aplicados, eles são absorvidos pela pele, chegam à corrente sanguínea e viajam para os órgãos internos. Segundo os especialistas, uma vez infiltrados no organismo, eles podem formar cristais, e por consequência, impedir o funcionamento correto dos rins.

A mulher, que não teve seu nome revelado, utilizou um creme com 10% de ácido glioxílico. Os exames mostraram que os níveis de creatinina – um produto residual – em seu sangue aumentaram para o dobro dos valores normais. No relato de caso, foi explicado o ácido danificou os rins porque dentro dos órgãos ele foi quebrado em cristais “alongados”, os quais formaram pedras.

