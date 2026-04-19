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Alívio de sanções ao petróleo russo é 'dinheiro para a guerra', diz Zelensky

Zelensky acrescentou que "apenas nesta semana, a Rússia lançou mais de 2.360 ataques de drones

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Volodimir Zelensky, presidente ucraniano Volodimir Zelensky, presidente ucraniano  - Foto: Petras Malukas/AFP

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, denunciou neste domingo (19) a prorrogação anunciada na sexta-feira da suspensão das sanções americanas sobre o petróleo da Rússia e afirmou que "cada dólar" pago por este combustível "é dinheiro para a guerra".

"Com o alívio das sanções, o petróleo russo transportado em petroleiros pode voltar a ser vendido sem consequências. Isso representa 10 bilhões de dólares, um recurso que se transforma diretamente em novos ataques contra a Ucrânia", afirmou o mandatário ucraniano na rede social X.

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Zelensky acrescentou que "apenas nesta semana, a Rússia lançou mais de 2.360 ataques de drones, mais de 1.320 bombas aéreas guiadas e quase 60 mísseis" contra a Ucrânia.

Segundo a administração militar da cidade de Chernihiv, norte da Ucrânia, um bombardeio durante a noite matou um adolescente de 16 anos e deixou quatro feridos.

O ataque atingiu várias casas, além de prédios administrativos e centros de ensino.

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