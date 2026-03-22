Alívio em sanções está ajudando Rússia a financiar guerra, afirma Zelensky

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O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou a cobrar neste domingo, 22, a volta das sanções econômicas ao petróleo da Rússia, que, segundo ele, está ajudando a financiar os esforços de guerra do governo de Vladimir Putin.



"Devido ao alívio das sanções, a Rússia aumentou suas vendas de petróleo bruto para financiar a guerra. As receitas dão à Rússia uma sensação de impunidade e a capacidade de continuar a guerra. É por isso que a pressão deve continuar e as sanções devem funcionar", afirmou o líder ucraniano em postagem no X.

De acordo com Zelensky, a Rússia lançou quase 1.550 drones, mais de 1.260 bombas aéreas guiadas e dois mísseis contra a Ucrânia ao longo da última semana.



"A frota clandestina da Rússia não pode se sentir segura em águas europeias ou em qualquer outro lugar. Os petroleiros que servem ao orçamento de guerra podem e devem ser detidos e bloqueados, e não apenas liberados", acrescentou.



Parte das sanções contra o petróleo russo foi retirada pelos Estados Unidos no último dia 12, em meio ao choque no preço da commodity causado pelo bloqueio do Irã ao Estreito de Ormuz e as incertezas geradas pela guerra no Oriente Médio. Na decisão, o governo Trump autorizou temporariamente a venda de petróleo russo que estava parado em navios no mar.

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