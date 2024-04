Allan dos Santos descumpre decisão de Moraes e abre 39ª conta no Instagram

A- A+

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos voltou a criar uma conta no Instagram, o que contraria decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que baniu sua participação em redes sociais em 2021. De acordo com Santos, essa é sua 39ª conta, e na biografia ele escreve: "Não vão me calar!". Criada nesta terça-feira, 03, o perfil já possui oito publicações.

Foragido da Justiça brasileira, Santos vive nos Estados Unidos desde 2020, onde burla sucessivamente a proibição do STF com criação de novos perfis nas redes sociais. Em dezembro de 2023, ele havia criado mais uma conta no Instagram, sendo o 38º perfil.

Em um vídeo fixado na rede social, o blogueiro informa que a antiga conta foi removida por causa de uma live que ele vai fazer.

"Tem gente que pensa que é marketing, tem gente que pensa que estou brincando, minha conta 38 caiu com mais de 235 mil seguidores. Sabe por que? Porque vou fazer uma live no dia 9 para mostrar pra vocês porque eles querem me calar", disse.

Em outras postagens, Santos pede que apoiadores comentem na publicação, além de mostrar uma declaração que recebeu do cantor Zezé Di Camargo em show realizado em Miami. "Allan, falar uma coisa aqui, você representa milhões de brasileiros, principalmente a mim", disse o cantor.

Em outro vídeo, o bolsonarista comenta sobre o que as pessoas podem fazer como "meio eficaz de informação". "A Damares Alves quando era pastora denunciava tráfico de crianças e tudo que estava acontecendo e isso nunca chegava na população. Depois que ela virou ministra, ela pôde expor algumas coisas, mas mesmo assim a imprensa não quis dar atenção a isso. Um filme recente ganhou as bilheterias dos Estados Unidos denunciando tráfico de crianças. E, dessa vez, não deu mais para ignorar".

"Você consegue imaginar o que teria acontecido com os judeus se eles pudessem avisar ao mundo o que estava acontecendo na Alemanha nazista com um meio eficaz de informação? Você sabe o que acontece quando uma pessoa vitimada por um tirano consegue fazer quando ela tem informação para dizer ao mundo inteiro o que está acontecendo?", diz Santos no vídeo.

No dia 13 de março, o blogueiro criou uma conta na rede social OnlyFans, plataforma para produtores de conteúdo adulto exibido apenas para assinantes que pagam pelo material. O valor para acessar os conteúdos era de $ 4,75, cerca de R$ 23, 60 por mês. No final do mês, Santos informou que foi "banido do OnlyFans" sem explicação alguma.

Ao anunciar a criação da conta, Allan tinha desafiado o ministro Alexandre de Moraes, que determinou a suspensão das suas contas no X (antigo Twitter), Instagram e Facebook em 2020. "Vejamos se Alexandre de Moraes vai deixar a empresa OnlyFans no Brasil", escreveu no X.



