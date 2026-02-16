Almério, Lexa e Siba: confira a programação do Polo Carmo nesta segunda (16)
Penúltimo dia de festas na cidade reúne grandes atrações
É verdade que a folia no Carnaval de Olinda já está perto de acabar, Ainda há, no entanto, muita atração, música e cultura popular para os brincantes nesta segunda-feira (16), no Palco Pernambuco Meu País, no polo do Carmo, principal da cidade.
O destaque natural do dia, claro, vai para a carioca Lexa. Ela comanda a festa no polo com seus maiores hits, como "Combatchy", "Bate Palma" e "Posso Ser".
Dentre as atrações locais, são destaques os cantores Siba e Almério, que também vão animar os foliões de Olinda com muita cultura popular. O palco recebe, ainda, Maciel Salu, Maneva e Orquestra do Maestro Oseas com participação de Lais Sena.
Confira, abaixo, a programação do Carnaval de Olinda 2026 - Polo Carmo (Palco Pernambuco Meu País):
Segunda-feira (16)
Orquestra do Maestro Oseas com participação de Lais Sena
Maciel Salu
Maneva
Almério
Siba
Lexa
Terça-feira (17)
Nailson Vieira
Leo da Bodega
Devotos
Academia da Berlinda
Orquestra de Bolso
Cordel do Fogo Encantado