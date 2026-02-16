Seg, 16 de Fevereiro

CARNAVAL DE OLINDA

Almério, Lexa e Siba: confira a programação do Polo Carmo nesta segunda (16)

Penúltimo dia de festas na cidade reúne grandes atrações

Almério, Lexa e Siba na programação do Polo Carmo nesta segunda (16)Almério, Lexa e Siba na programação do Polo Carmo nesta segunda (16) - Foto: Ashley Melo/Divulgação; Instagram/Reprodução; Antônio Melcop/Secul-PE

É verdade que a folia no Carnaval de Olinda já está perto de acabar, Ainda há, no entanto, muita atração, música e cultura popular para os brincantes nesta segunda-feira (16), no Palco Pernambuco Meu País, no polo do Carmo, principal da cidade.

O destaque natural do dia, claro, vai para a carioca Lexa. Ela comanda a festa no polo com seus maiores hits, como "Combatchy", "Bate Palma" e "Posso Ser".

Dentre as atrações locais, são destaques os cantores Siba e Almério, que também vão animar os foliões de Olinda com muita cultura popular. O palco recebe, ainda, Maciel Salu, Maneva e Orquestra do Maestro Oseas com participação de Lais Sena.

Confira, abaixo, a programação do Carnaval de Olinda 2026 - Polo Carmo (Palco Pernambuco Meu País):

Segunda-feira (16)
Orquestra do Maestro Oseas com participação de Lais Sena
Maciel Salu
Maneva
Almério
Siba
Lexa

Terça-feira (17)
Nailson Vieira
Leo da Bodega
Devotos
Academia da Berlinda
Orquestra de Bolso 
Cordel do Fogo Encantado

