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Guerra no Oriente Médio

Almirante dos EUA diz que mais de 10 mil alvos já foram atingidos no Irã

"Se você combinar o que realizamos com o sucesso de nosso aliado israelense, juntos, atingimos milhares de alvos a mais"

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Almirante dos EUA diz que mais de 10 mil alvos já foram atingidos no IrãAlmirante dos EUA diz que mais de 10 mil alvos já foram atingidos no Irã - Foto: Ted Aljbe/AFP

As forças dos Estados Unidos atingiram mais de 10 mil alvos no Irã desde o início da guerra, no dia 28. O balanço foi apresentado nesta quinta-feira (26) pelo chefe do Comando Central dos Estados Unidos, o almirante Brad Cooper.

"Se você combinar o que realizamos com o sucesso de nosso aliado israelense, juntos, atingimos milhares de alvos a mais", disse Cooper. "Nossos ataques de precisão sobrecarregaram as defesas aéreas iranianas e nossos voos de combate estão tendo efeitos tangíveis."

Cooper acrescentou que os Estados Unidos destruíram 92% dos "maiores navios da marinha iraniana". "Eles agora perderam a capacidade de projetar poder naval e influência de forma significativa na região e no mundo", disse Cooper.

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Cooper afirmou também que "mais de dois terços das instalações de produção de mísseis, drones e navais do Irã" foram aniquiladas. "E ainda não terminamos", disse o almirante. "Estamos no caminho para eliminar completamente o aparato mais amplo de fabricação militar do Irã." Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
 

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