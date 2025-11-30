Almoço de domingo prático e gostoso: os 7 alimentos que você não deve preparar na air fryer; entenda

A- A+

As air fryers ganharam o coração dos amantes de cozinha. Elas prometem fritar alimentos usando ar quente ao invés do óleo. Além de ser mais saudável, as comidas preparadas ganham textura e sabor, muitas vezes melhor do que utilizar o próprio forno. Pão de queijo, batata frita, pizzas e outros alimentos podem ser feitos em pouco tempo.

Porém, existem sete que não se deve nunca colocar no aparelho. São eles:

Pipoca

No caso da pipoca, o micro-ondas é a melhor opção, isso porque a maioria das fritadeiras não atinge uma temperatura alta o suficiente para estourar os grãos

Macarrão e molho

Macarrão cru precisa de água fervente para cozinhar, por este motivo a fritadeira já não conseguiria preparar o alimento, e embora cozinhar molhos para massas em uma fritadeira seja tecnicamente possível, provavelmente poderia danificar o aparelho, além da bagunça que ficaria. Uma panela no fogão é a melhor hipótese.

Torradas

Muitas pessoas usam a air fryer para esquentar pão ou torradas para deixá-las mais quentes e crocantes. Elas funcionam, porém, depois de um tempo ela pode secar, perder a crocância e ficar dura. Além disso, as migalhas dos pães e torradas podem ficar presas no fundo do cesto à medida que a torrada é espalhada durante o cozimento.

Arroz

Assim como o macarrão, cozinhar arroz requer água, o que impossibilitaria o prato de ser feito na fritadeira. De acordo com o site da organização britânica de consumo “Which?”, “uma fritadeira de ar não é o aparelho ideal para ferver e cozinhar no vapor — é melhor usar uma panela elétrica ou uma panela no fogão”.

Verduras secas

Folhas de alface, couve e espinafre, por exemplo, podem ficar secas e perder a sensação de frescor e até mesmo a textura própria que cada uma delas têm. Elas também podem ficar espalhadas pela fritadeira, criando mais bagunça do que um lanche delicioso.

Queijo

Embora produtos de queijo congelados, como pedaços de queijo empanados ou palitos de mussarela, sejam bons para cozinhar na air fryer, especialistas recomendam que seja evitado colocar queijos frescos no aparelho. Isso porque eles têm uma temperatura de fusão baixa, o que significa que pode queimar rapidamente.

Frango inteiro

As fritadeiras de ar quente precisam de espaço suficiente para permitir a circulação do ar quente, e um frango inteiro ocuparia muito espaço para permitir que isso acontecesse. Neste caso é provável que ele queime a parte da fora e ganhe uma certa crocância, porém, continue cru por dentro.

